Год надежды и обиды

Нельзя сказать, что совсем еще юные 18–24-летние граждане обладают кардинально иным социальным самочувствием. Да, на втором месте по частоте декларирования у них «уверенность в завтрашнем дне» (28%), но сразу за ней – «усталость и безразличие», которые выражает каждый четвертый в этой возрастной категории (25%). Чего тогда ждать от тех, кто постарше и перешагнул социальный рубеж взрослости, часто маркируемый 25 годами? У 25–39-летних уже не так заметно выражена «уверенность в завтрашнем дне» (22%) и в 2 раза ниже – «чувство свободы» (10%), уровень которой у них одинаков с их родителями и бабушками и дедушками. Будем честны – «индекс социальных настроений» как интегральный показатель самочувствия в обществе от 2018 к 2019 г. демонстрировал рост, однако если обратиться к его частным составляющим, которых всего четыре («индекс семьи», «индекс власти», «индекс России» и «индекс ожиданий»), то можно увидеть, что именно с ожиданиями у населения дела обстоят хуже всего. Можно даже назначить это чертой национального характера: молодые в России быстро становятся пессимистами в их планах на будущее, особенно если это касается не их личного будущего, а будущего страны (их собственное будущее, в отличие от будущего страны, представляется им в 2 раза лучше, чем положение в настоящем).