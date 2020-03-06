Как тебе такое, Евгений Касперский?

Темой опубликованного 5 марта девятого фрагмента большого интервью президента ТАСС из серии «20 вопросов Владимиру Путину» заявлена поддержка талантливой молодежи. В ответ на слова Андрея Ванденко, что американский бизнесмен и новатор Илон Маск запускает «Теслу», Путин привел отечественный пример: пришла «группа молодых людей из института» и сделала «Искандер» – «лучшее оружие в мире». На пояснение Ванденко, что Маск «не то чтобы кумир, но некий пример для подражания», Путин в качестве альтернативы предложил Касперского, который «в своей области ничем не хуже». Резюме – дела в сфере инноваций обстоят в России не хуже, чем в тех же США, российской молодежи есть где развернуться и применить свои творческие силы на родине – зачем уезжать?