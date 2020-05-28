Россияне готовы не платить налоги

Допускающих неуплату налогов россиян в кризис стало почти на треть больше, показало исследование Центра стратегических инициатив (ЦСР) «Налоги глазами россиян». В декабре 2019 г. 35% респондентов на вопрос «Как вы относитесь к ситуации, когда физические лица уклоняются от уплаты налогов?» отвечали, что не уплачивать налоги иногда допустимо. В мае 2020 г. так ответили уже 45%. Еще сильнее – с 54 до 35% – упала доля тех, кто считает налоги обязательными к уплате и нельзя оправдать тех, кто их не уплачивает. Одновременно с 11 до 20% выросла доля тех, кто затруднился ответить.