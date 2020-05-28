Россияне готовы не платить налоги

Россияне готовы не платить налогиРуководители не привыкли отчитываться о расходовании собранных средств
Россияне стали чаще оправдывать уклонение от налогов, на что влияет не только падение доходов и рост неуверенности в будущем, но и нежелание государства отчитываться перед налогоплательщиками за расходование их денег.
Допускающих неуплату налогов россиян в кризис стало почти на треть больше, показало исследование Центра стратегических инициатив (ЦСР) «Налоги глазами россиян». В декабре 2019 г. 35% респондентов на вопрос «Как вы относитесь к ситуации, когда физические лица уклоняются от уплаты налогов?» отвечали, что не уплачивать налоги иногда допустимо. В мае 2020 г. так ответили уже 45%. Еще сильнее – с 54 до 35% – упала доля тех, кто считает налоги обязательными к уплате и нельзя оправдать тех, кто их не уплачивает. Одновременно с 11 до 20% выросла доля тех, кто затруднился ответить.
Динамику эксперты ЦСР связывают в первую очередь с шоковым падением уровня доходов россиян в марте – мае и опасениями о будущем. Более 60% респондентов отметили снижение доходов в мае по сравнению с февралем 2020 г. Около 53% респондентов ЦСР в мае высоко оценили риск снижения заработной платы в дальнейшем.