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Россияне готовы не платить налоги

Руководители не привыкли отчитываться о расходовании собранных средств
Владимир Рувинский
Максим Стулов / Ведомости

Россияне стали чаще оправдывать уклонение от налогов, на что влияет не только падение доходов и рост неуверенности в будущем, но и нежелание государства отчитываться перед налогоплательщиками за расходование их денег. 

Допускающих неуплату налогов россиян в кризис стало почти на треть больше, показало исследование Центра стратегических инициатив (ЦСР) «Налоги глазами россиян». В декабре 2019 г. 35% респондентов на вопрос «Как вы относитесь к ситуации, когда физические лица уклоняются от уплаты налогов?» отвечали, что не уплачивать налоги иногда допустимо. В мае 2020 г. так ответили уже 45%. Еще сильнее – с 54 до 35% – упала доля тех, кто считает налоги обязательными к уплате и нельзя оправдать тех, кто их не уплачивает. Одновременно с 11 до 20% выросла доля тех, кто затруднился ответить.

Динамику эксперты ЦСР связывают в первую очередь с шоковым падением уровня доходов россиян в марте – мае и опасениями о будущем. Более 60% респондентов отметили снижение доходов в мае по сравнению с февралем 2020 г. Около 53% респондентов ЦСР в мае высоко оценили риск снижения заработной платы в дальнейшем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных