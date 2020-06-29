Детям хватило на молоко

Детям хватило на молокоЭффективность помощи государства семьям с детьми колеблется в зависимости от их возраста
Государственные пособия семьям с детьми уменьшили риски сползания наиболее уязвимых категорий граждан в нищету, но не предотвратили роста бедности в условиях пандемии.
Группа экспертов Института социальной политики Высшей школы экономики в статье «Поддержка семей с детьми в условиях пандемии ковида» проанализировала размеры и распространение государственной поддержки семей с детьми в период пандемии и влияние этой поддержки на их материальное положение.
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