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Американский бизнес встал на защиту WeChat

Вводимый Трампом запрет приложения может дорого обойтись крупнейшим компаниям
Илья Виноградов Екатерина Максимушкина
Tencent – компания недели /Reuters

На этой неделе стало понятно, что без приложения WeChat, принадлежащего китайской компании Tencent, крупнейшие корпорации США существовать не могут. По сообщению The Wall Street Journal, 12 компаний – Apple, Ford Motor, Wal-Mart, Walt Disney, Procter & Gamble, Intel, MetLife, Goldman Sachs Group, Morgan Stanley, United Parcel Service, Merck & Co. и Cargill – выразили администрации Дональда Трампа обеспокоенность предстоящей блокировкой WeChat. По их мнению, это может подорвать конкурентоспособность американских компаний на китайском рынке, втором по размеру в мире.

У WeChat 1,2 млрд пользователей в мире. С помощью приложения можно не только отправлять сообщения и совершать видеозвонки, но и выбирать товары и оплачивать покупки, просматривать новости, заказывать такси, записываться к врачу и даже подтверждать свою личность. Поэтому для любой компании, ведущей бизнес в Китае, WeChat – важнейший инструмент для коммуникации с потребителями. Известный эксперт по Apple Минг-Чи Куо (Business Insider называет его «наиболее точным аналитиком по Apple в мире») предрекает, что годовые продажи iPhone рухнут на 25–30%, если запрет будет подразумевать исключение приложения WeChat из магазина App Store. «Те, кто не живет в Китае, не осознают серьезность последствий запрета на сотрудничество с WeChat», – говорит Крейг Аллен, президент Американо-китайского делового совета. «Администрация президента будет защищать американских граждан от киберугроз, направленных на критически важную инфраструктуру, здоровье и безопасность населения, экономику и национальную безопасность», – отвечает представитель Белого дома, которого цитирует The Wall Street Journal.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных