Американский бизнес встал на защиту WeChat

Американский бизнес встал на защиту WeChatВводимый Трампом запрет приложения может дорого обойтись крупнейшим компаниям
На этой неделе стало понятно, что без приложения WeChat, принадлежащего китайской компании Tencent, крупнейшие корпорации США существовать не могут. По сообщению The Wall Street Journal, 12 компаний – Apple, Ford Motor, Wal-Mart, Walt Disney, Procter & Gamble, Intel, MetLife, Goldman Sachs Group, Morgan Stanley, United Parcel Service, Merck & Co. и Cargill – выразили администрации Дональда Трампа обеспокоенность предстоящей блокировкой WeChat. По их мнению, это может подорвать конкурентоспособность американских компаний на китайском рынке, втором по размеру в мире.
У WeChat 1,2 млрд пользователей в мире. С помощью приложения можно не только отправлять сообщения и совершать видеозвонки, но и выбирать товары и оплачивать покупки, просматривать новости, заказывать такси, записываться к врачу и даже подтверждать свою личность. Поэтому для любой компании, ведущей бизнес в Китае, WeChat – важнейший инструмент для коммуникации с потребителями. Известный эксперт по Apple Минг-Чи Куо (Business Insider называет его «наиболее точным аналитиком по Apple в мире») предрекает, что годовые продажи iPhone рухнут на 25–30%, если запрет будет подразумевать исключение приложения WeChat из магазина App Store. «Те, кто не живет в Китае, не осознают серьезность последствий запрета на сотрудничество с WeChat», – говорит Крейг Аллен, президент Американо-китайского делового совета. «Администрация президента будет защищать американских граждан от киберугроз, направленных на критически важную инфраструктуру, здоровье и безопасность населения, экономику и национальную безопасность», – отвечает представитель Белого дома, которого цитирует The Wall Street Journal.