Американский бизнес встал на защиту WeChat

У WeChat 1,2 млрд пользователей в мире. С помощью приложения можно не только отправлять сообщения и совершать видеозвонки, но и выбирать товары и оплачивать покупки, просматривать новости, заказывать такси, записываться к врачу и даже подтверждать свою личность. Поэтому для любой компании, ведущей бизнес в Китае, WeChat – важнейший инструмент для коммуникации с потребителями. Известный эксперт по Apple Минг-Чи Куо (Business Insider называет его «наиболее точным аналитиком по Apple в мире») предрекает, что годовые продажи iPhone рухнут на 25–30%, если запрет будет подразумевать исключение приложения WeChat из магазина App Store. «Те, кто не живет в Китае, не осознают серьезность последствий запрета на сотрудничество с WeChat», – говорит Крейг Аллен, президент Американо-китайского делового совета. «Администрация президента будет защищать американских граждан от киберугроз, направленных на критически важную инфраструктуру, здоровье и безопасность населения, экономику и национальную безопасность», – отвечает представитель Белого дома, которого цитирует The Wall Street Journal.