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Почему Пелевин так важен для среднего класса

Новый роман писателя выходит в конце августа
Алексей Фирсов
Виктор Пелевин – кумир среднего класса /Андрей Гордеев / Ведомости

Новый роман Виктора Пелевина «Непобедимое солнце», который в конце августа выпускает издательство «Эксмо», наверняка будут и ругать, и читать. Будут вновь говорить, что Пелевин не тот, что раньше, но при этом забирать из текста цитаты, которые точно схватывают суть момента.

Позиция Пелевина уникальна. Его сложно назвать писателем в классическом смысле. Он стоит особняком, балансируя между двумя ролями – проповедника и публициста. Пелевин конвейерно создает оптимальные продукты для среднего класса – фастфуд восточной философии, мистики и толкования актуальных процессов. Через них обыватель выпадает на время из ритма своего автоматического существования – смеси потребления и недовольства качеством этого потребления, – смотрит на себя со стороны и видит, как рассыпаются алгоритмы его тривиальной жизни. Автор дает обывателю больше, чем текст, – он приобщает его к пониманию мира как проекции ума, используя, как в восточном театре, картонные образы героев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных