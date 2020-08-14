Почему Пелевин так важен для среднего класса

Позиция Пелевина уникальна. Его сложно назвать писателем в классическом смысле. Он стоит особняком, балансируя между двумя ролями – проповедника и публициста. Пелевин конвейерно создает оптимальные продукты для среднего класса – фастфуд восточной философии, мистики и толкования актуальных процессов. Через них обыватель выпадает на время из ритма своего автоматического существования – смеси потребления и недовольства качеством этого потребления, – смотрит на себя со стороны и видит, как рассыпаются алгоритмы его тривиальной жизни. Автор дает обывателю больше, чем текст, – он приобщает его к пониманию мира как проекции ума, используя, как в восточном театре, картонные образы героев.