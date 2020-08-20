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До чего Тим Кук довел Apple

Компания под его руководством впервые в мире достигла капитализации $2 трлн
Илья Виноградов
MANDEL NGAN / AFP

Гендиректор Apple может праздновать победу: на этой неделе капитализация компании вышла на никому не покорявшийся до сих пор рубеж – $2 трлн.

Август вообще хороший месяц для Тима Кука. Два года назад, в начале августа 2018 г., Apple первой в мире перешагнула рубеж стоимости в $1 трлн. А 19 августа 2020 г. в ходе торгов на NASDAQ котировки акций Apple достигли $467,77, что позволило компании удвоить рекорд двухлетней давности. В целом под руководством Кука Apple подорожала почти в 6 раз – с $348 млрд до $2 трлн (это больше, чем ВВП Канады, Испании или России). Доходы и прибыль компании выросли более чем вдвое. А сам Кук в августе этого года стал миллиардером. По подсчетам Bloomberg, $375 млн стоит принадлежащий ему пакет акций Apple (у него примерно 0,02%), еще $650 млн он получил за 12 лет работы в компании от продажи ее акций, в виде дивидендов и других бонусов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных