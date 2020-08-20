До чего Тим Кук довел Apple

Август вообще хороший месяц для Тима Кука. Два года назад, в начале августа 2018 г., Apple первой в мире перешагнула рубеж стоимости в $1 трлн. А 19 августа 2020 г. в ходе торгов на NASDAQ котировки акций Apple достигли $467,77, что позволило компании удвоить рекорд двухлетней давности. В целом под руководством Кука Apple подорожала почти в 6 раз – с $348 млрд до $2 трлн (это больше, чем ВВП Канады, Испании или России). Доходы и прибыль компании выросли более чем вдвое. А сам Кук в августе этого года стал миллиардером. По подсчетам Bloomberg, $375 млн стоит принадлежащий ему пакет акций Apple (у него примерно 0,02%), еще $650 млн он получил за 12 лет работы в компании от продажи ее акций, в виде дивидендов и других бонусов.