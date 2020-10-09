Заимствовать внутри страны

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Сейчас это оптимальный путь балансировки федерального бюджета
Сергей Дробышевский Илья Соколов
Евгений Разумный / Ведомости

Представленный проект федерального бюджета на 2021 г. и на 2022–2023 гг. сохраняет курс на консервативную бюджетную политику, исключающую риски разбалансирования государственных финансов РФ.

Объем нефтегазовых доходов в 2020 г. и в ближайшую трехлетку будет минимальным за период с 2013 г. – для федеральных финансов наступает время невысоких сырьевых доходов (хотя на долю нефти и газа придется до трети всех поступлений), что ставит вопрос о перераспределении налогового бремени в соответствии с изменяющейся структурой экономики и уже изменившимися условиями торговли. Предложенные в пакете с проектом бюджета налоговые новации на 2021 г. направлены как на увеличение доходов федерального бюджета, так и на повышение справедливости налоговой системы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных