Заимствовать внутри страны

Объем нефтегазовых доходов в 2020 г. и в ближайшую трехлетку будет минимальным за период с 2013 г. – для федеральных финансов наступает время невысоких сырьевых доходов (хотя на долю нефти и газа придется до трети всех поступлений), что ставит вопрос о перераспределении налогового бремени в соответствии с изменяющейся структурой экономики и уже изменившимися условиями торговли. Предложенные в пакете с проектом бюджета налоговые новации на 2021 г. направлены как на увеличение доходов федерального бюджета, так и на повышение справедливости налоговой системы.