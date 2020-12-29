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Сеть кафе «Андерсон» откроет корнеры в «Перекрестках»

Совладелица кафе Анастасия Татулова смогла извлечь максимум выгоды из кризиса
Мария Котова
Сеть кафе «Андерсон» — компания недели /facebook.com/anderson.moscow

Сеть кафе «Андерсон» и «Перекресток» запускают проект по развитию корнеров с кондитерской продукцией кафе внутри магазинов. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Перекрестка» и подтвердила совладелица «Андерсона» Анастасия Татулова.

Корнер с тортами, рулетами и пирожными будет представлять собой отдельную витрину-прилавок, брендированную логотипом «Андерсон», за прилавком будут стоять консультанты кафе, оплата за товары будет производиться на общей кассе магазина. Для начала будет открыто пять корнеров, говорит представитель «Перекрестка». Продажи начнутся 30 декабря.

Татулова может занести 2020 г. себе в актив. Хотя начинался он у «Андерсона», как и у многих других компаний малого и среднего бизнеса, тревожно. В марте на встрече президента Владимира Путина с предпринимателями Татулова назвала происходящий кризис «трагедией» и попросила о дополнительных мерах поддержки ресторанной отрасли, а также индустрии детских развлечений, которые, по ее словам, пострадали раньше всех.

Выступление Татуловой перед президентом было очень эмоциональным (она даже всплакнула). И возымело эффект. В июле она стала общественным омбудсменом в сфере малого и среднего бизнеса. Тогда же Национальная резервная корпорация (НРК) Александра Лебедева и его жена Елена Перминова стали совладельцами сети «Андерсон» (по данным «СПАРК-Интерфакса», НРК получила 25% в управляющей компании группы ООО «Андерсон-франчайзинг», Перминова – 8%). И вот теперь проект с «Перекрестком» по развитию кондитерских корнеров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных