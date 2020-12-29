Сеть кафе «Андерсон» откроет корнеры в «Перекрестках»

Татулова может занести 2020 г. себе в актив. Хотя начинался он у «Андерсона», как и у многих других компаний малого и среднего бизнеса, тревожно. В марте на встрече президента Владимира Путина с предпринимателями Татулова назвала происходящий кризис «трагедией» и попросила о дополнительных мерах поддержки ресторанной отрасли, а также индустрии детских развлечений, которые, по ее словам, пострадали раньше всех.