Сеть кафе «Андерсон» откроет корнеры в «Перекрестках»Совладелица кафе Анастасия Татулова смогла извлечь максимум выгоды из кризиса
Сеть кафе «Андерсон» и «Перекресток» запускают проект по развитию корнеров с кондитерской продукцией кафе внутри магазинов. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Перекрестка» и подтвердила совладелица «Андерсона» Анастасия Татулова.
Корнер с тортами, рулетами и пирожными будет представлять собой отдельную витрину-прилавок, брендированную логотипом «Андерсон», за прилавком будут стоять консультанты кафе, оплата за товары будет производиться на общей кассе магазина. Для начала будет открыто пять корнеров, говорит представитель «Перекрестка». Продажи начнутся 30 декабря.
Татулова может занести 2020 г. себе в актив. Хотя начинался он у «Андерсона», как и у многих других компаний малого и среднего бизнеса, тревожно. В марте на встрече президента Владимира Путина с предпринимателями Татулова назвала происходящий кризис «трагедией» и попросила о дополнительных мерах поддержки ресторанной отрасли, а также индустрии детских развлечений, которые, по ее словам, пострадали раньше всех.
Выступление Татуловой перед президентом было очень эмоциональным (она даже всплакнула). И возымело эффект. В июле она стала общественным омбудсменом в сфере малого и среднего бизнеса. Тогда же Национальная резервная корпорация (НРК) Александра Лебедева и его жена Елена Перминова стали совладельцами сети «Андерсон» (по данным «СПАРК-Интерфакса», НРК получила 25% в управляющей компании группы ООО «Андерсон-франчайзинг», Перминова – 8%). И вот теперь проект с «Перекрестком» по развитию кондитерских корнеров.