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«Роскосмос» может заменить российского космонавта на американского астронавта

Чтобы заработать $90 млн
Михаил Котов

Несмотря на успешное сотрудничество NASA с компанией SpaceX Илона Маска по осуществлению пилотируемых космических полетов, американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космических пространств не отказывается от кооперации в этой области и с российской госкорпорацией «Роскосмос», возглавляемой Дмитрием Рогозиным. При помощи частной компании Axiom Space (она занимается производством модулей и компонентов орбитальных станций) NASA намерено приобрести дополнительное место для американского астронавта на российском пилотируемом корабле «Союз», который стартует к Международной космической станции (МКС) в апреле 2021 г. Об участии Axiom Space в сделке сообщило издание The Verge.

В «Роскосмосе» «Ведомостям» заявили, что открыты для такого рода предложений. «Роскосмос» понимает важность нахождения на орбите полноценного экипажа МКС, а также дальнейшего сотрудничества в космосе, – отметили в пресс-службе госкорпорации. – Мы ожидаем формализации отношений с партнерами по этому апрельскому полету».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных