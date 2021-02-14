«Роскосмос» может заменить российского космонавта на американского астронавта

Несмотря на успешное сотрудничество NASA с компанией SpaceX Илона Маска по осуществлению пилотируемых космических полетов, американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космических пространств не отказывается от кооперации в этой области и с российской госкорпорацией «Роскосмос», возглавляемой Дмитрием Рогозиным. При помощи частной компании Axiom Space (она занимается производством модулей и компонентов орбитальных станций) NASA намерено приобрести дополнительное место для американского астронавта на российском пилотируемом корабле «Союз», который стартует к Международной космической станции (МКС) в апреле 2021 г. Об участии Axiom Space в сделке сообщило издание The Verge.