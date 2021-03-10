Большое будущее жестких дискаунтеров

Большое будущее жестких дискаунтеровО чем говорит крупнейшее IPO среди российских ритейлеров
Fix Price, управляющая сетью более чем из 4200 магазинов фиксированных цен, провела IPO на Лондонской бирже по верхней границе ценового диапазона – по $9,75 за глобальную депозитарную расписку (GDR). Таким образом, компания оказалась оценена в $8,3 млрд, т. е. по очень высоким мультипликаторам – около х3,2 к выручке и более x16,5 к EBITDA. Из-за повышенного спроса инвесторов предложение было увеличено до $2 млрд, в результате чего размещение Fix Price оказалось крупнейшим IPO за всю историю российского ритейла и одновременно крупнейшим российским IPO более чем за 10 лет.
Размещение Fix Price привлекло внимание многих крупных институциональных инвесторов, среди которых Goldman Sachs Group, BlackRock, суверенные фонды Катара и Сингапура. Не удивительно: формат магазинов фиксированных цен хорошо известен на Западе, особенно в США, где крупнейшие подобные сети Dollar Tree и Dollar General давно и успешно торгуются на бирже, а среди их акционеров присутствуют, например, фонды все того же BlackRock.