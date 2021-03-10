Большое будущее жестких дискаунтеров

Fix Price, управляющая сетью более чем из 4200 магазинов фиксированных цен, провела IPO на Лондонской бирже по верхней границе ценового диапазона – по $9,75 за глобальную депозитарную расписку (GDR). Таким образом, компания оказалась оценена в $8,3 млрд, т. е. по очень высоким мультипликаторам – около х3,2 к выручке и более x16,5 к EBITDA. Из-за повышенного спроса инвесторов предложение было увеличено до $2 млрд, в результате чего размещение Fix Price оказалось крупнейшим IPO за всю историю российского ритейла и одновременно крупнейшим российским IPO более чем за 10 лет.