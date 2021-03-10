Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Газета
Мнения / От редакции Эксклюзивно по подписке

Большое будущее жестких дискаунтеров

О чем говорит крупнейшее IPO среди российских ритейлеров
Андрей Стась
Евгений Разумный / Ведомости

Fix Price, управляющая сетью более чем из 4200 магазинов фиксированных цен, провела IPO на Лондонской бирже по верхней границе ценового диапазона – по $9,75 за глобальную депозитарную расписку (GDR). Таким образом, компания оказалась оценена в $8,3 млрд, т. е. по очень высоким мультипликаторам – около х3,2 к выручке и более x16,5 к EBITDA. Из-за повышенного спроса инвесторов предложение было увеличено до $2 млрд, в результате чего размещение Fix Price оказалось крупнейшим IPO за всю историю российского ритейла и одновременно крупнейшим российским IPO более чем за 10 лет.

Размещение Fix Price привлекло внимание многих крупных институциональных инвесторов, среди которых Goldman Sachs Group, BlackRock, суверенные фонды Катара и Сингапура. Не удивительно: формат магазинов фиксированных цен хорошо известен на Западе, особенно в США, где крупнейшие подобные сети Dollar Tree и Dollar General давно и успешно торгуются на бирже, а среди их акционеров присутствуют, например, фонды все того же BlackRock.

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных