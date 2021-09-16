Афганское фиаско не изменит политику США в отношении России

Увы, те, кто ожидает значительных изменений в американской внешней политике, точно будут разочарованы. Особенно это касается российского направления внешней политики Вашингтона. Вне всякого сомнения, по престижу Америки нанесен чувствительный удар. Однако эта катастрофа едва ли как-то обусловлена отношениями администрации с Кремлем. Отсутствие у Кремля желания работать с Белым домом не оказало ощутимого эффекта на действия Америки, равно как и довольно слабые связи России с талибами не могли сыграть значительной роли в победе повстанцев или же в хаотичном уходе американских войск, который за этим последовал. Более того, Байден и не ожидал многого от содействия России, не был он убежден и в том, что нуждается в этом содействии. Едва ли он хотел так изменить свой подход, чтобы уговорить Россию согласиться на ограниченное военное присутствие США в Средней Азии для отслеживания развития событий в Афганистане. Байден скорее предпочел бы непосредственно работать с региональными державами по этим вопросам. Также Байден едва ли был бы готов ужесточить свой подход в силу недовольства поведением России, которое его совершенно не удивило.