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Афганское фиаско не изменит политику США в отношении России

Чего Москва может ожидать от администрации Байдена
Томас Грэм , политолог, заслуженный член Совета по международным отношениям (США)
Hilda Clayton / AP

Описывая выход Америки из 20-летней войны в Афганистане, президент США Джо Байден объявил об окончании «эры крупных военных операций, направленных на переустройство других стран». Байден говорит, что, пока он остается у власти, США «должны будут четко фокусироваться на фундаментальных интересах национальной безопасности» самих США. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров приветствовал эту декларацию, при этом высказав допущение, что она может знаменовать собой менее тревожное будущее в международных отношениях. Другие российские комментаторы также делают оптимистичные предположения о возможных последствиях реакции Байдена на афганскую ситуацию для американо-российских отношений, из коих последствий по крайней мере одно могло бы состоять в создании условий для определенного периода разрядки, подобной той, что наступила после поражения Америки во Вьетнаме полвека тому назад.

Увы, те, кто ожидает значительных изменений в американской внешней политике, точно будут разочарованы. Особенно это касается российского направления внешней политики Вашингтона. Вне всякого сомнения, по престижу Америки нанесен чувствительный удар. Однако эта катастрофа едва ли как-то обусловлена отношениями администрации с Кремлем. Отсутствие у Кремля желания работать с Белым домом не оказало ощутимого эффекта на действия Америки, равно как и довольно слабые связи России с талибами не могли сыграть значительной роли в победе повстанцев или же в хаотичном уходе американских войск, который за этим последовал. Более того, Байден и не ожидал многого от содействия России, не был он убежден и в том, что нуждается в этом содействии. Едва ли он хотел так изменить свой подход, чтобы уговорить Россию согласиться на ограниченное военное присутствие США в Средней Азии для отслеживания развития событий в Афганистане. Байден скорее предпочел бы непосредственно работать с региональными державами по этим вопросам. Также Байден едва ли был бы готов ужесточить свой подход в силу недовольства поведением России, которое его совершенно не удивило.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных