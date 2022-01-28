Надо говорить о ракетах

Актуализация вопросов развертывания ракет средней и меньшей дальности в Европе, да еще и сдобренная готовностью вроде бы поляков к инспекциям позиций американских установок «Иджис эшор» в Редзикове в обмен на инспекции ракетной бригады Балтийского флота в Черняховске – это, безусловно, позитивное развитие событий. Другое дело, что, конечно, куда важнее не существующие объекты, а перспектива возвращения в Европу полноценных крылатых и баллистических (в том числе аэробаллистических и гиперзвуковых) ракет средней дальности наземного базирования, например американских комплексов «Тифон» и «Дарк игл», российских «Калибров» наземного базирования и пока еще не названных гиперзвуковых ракетных комплексов. Предотвращение такого сценария, вне всякого сомнения, в интересах и России, и европейских столиц, да и для США тоже приоритеты в этой области находятся в Азии. При этом крайне досадно, что соответствующие российские предложения буквально отметались с порога в течение нескольких лет. То же самое касается и вопросов повышения предсказуемости и прозрачности военных учений, да и в целом военной сдержанности вдоль «линии соприкосновения». Пока не очень ясно, какие могут быть решения по ударным системам воздушного и морского базирования, однако не исключено, что и здесь партнеры будут готовы к взаимным ограничениям. Весьма любопытно, встанет ли на каком-то этапе вопрос реанимации Договора по открытому небу либо иного формата совместного воздушного мониторинга в районах военной деятельности, вызывающей озабоченность. Конечно, внезапных прорывов здесь не произойдет, да и произойти не может, но то, что мы видим, уже прогресс, пусть и на «второстепенных направлениях», как назвал их министр иностранных дел России Сергей Лавров.