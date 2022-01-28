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Надо говорить о ракетах

То, что мы видим в отношениях России и США, уже прогресс
Дмитрий Стефанович , научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН имени Е. М. Примакова
Станислав Красильников / ТАСС

Начало диалога США и России в области европейской безопасности означает, что мы в начале большого пути и путь этот, вне всякого сомнения, носит исторический характер. По большому счету, именно сейчас, после того как позиции России и ее оппонентов положены на бумагу и доведены до контрагента, и начата реальная дипломатическая работа. Пока ситуация складывается так, что отдельные военные вопросы (в том числе военно-технические и военно-стратегические) могут быть разрешены на основе взаимности, а вот с политическими проблемами все гораздо сложнее.

Актуализация вопросов развертывания ракет средней и меньшей дальности в Европе, да еще и сдобренная готовностью вроде бы поляков к инспекциям позиций американских установок «Иджис эшор» в Редзикове в обмен на инспекции ракетной бригады Балтийского флота в Черняховске – это, безусловно, позитивное развитие событий. Другое дело, что, конечно, куда важнее не существующие объекты, а перспектива возвращения в Европу полноценных крылатых и баллистических (в том числе аэробаллистических и гиперзвуковых) ракет средней дальности наземного базирования, например американских комплексов «Тифон» и «Дарк игл», российских «Калибров» наземного базирования и пока еще не названных гиперзвуковых ракетных комплексов. Предотвращение такого сценария, вне всякого сомнения, в интересах и России, и европейских столиц, да и для США тоже приоритеты в этой области находятся в Азии. При этом крайне досадно, что соответствующие российские предложения буквально отметались с порога в течение нескольких лет. То же самое касается и вопросов повышения предсказуемости и прозрачности военных учений, да и в целом военной сдержанности вдоль «линии соприкосновения». Пока не очень ясно, какие могут быть решения по ударным системам воздушного и морского базирования, однако не исключено, что и здесь партнеры будут готовы к взаимным ограничениям. Весьма любопытно, встанет ли на каком-то этапе вопрос реанимации Договора по открытому небу либо иного формата совместного воздушного мониторинга в районах военной деятельности, вызывающей озабоченность. Конечно, внезапных прорывов здесь не произойдет, да и произойти не может, но то, что мы видим, уже прогресс, пусть и на «второстепенных направлениях», как назвал их министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных