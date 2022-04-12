Репатриация акций

Госдума приняла в третьем чтении предложения правительства России по делистингу российских депозитарных расписок с иностранных бирж. В законодательство вносятся изменения, согласно которым обращение российских ценных бумаг на иностранных биржах будет запрещено и ADR на российские акции будут конвертированы в российские бумаги. Запрет не затронет всех эмитентов. Часть из них, несмотря на работу в РФ, зарегистрированы за рубежом, и на них запрет не распространяется. Это, например, «Яндекс», O’Key Group, Fix Price и др. Возможно, следующим логичным шагом может стать требование к таким компаниям перерегистрироваться в российские специальные административные районы.