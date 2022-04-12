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Репатриация акций

Запрет ADR снизит отток капитала из России
Сергей Суверов , инвестиционный стратег УК «Арикапитал»
Из-за делистинга российские компании перестанут проводить IPO (SPO) на западных биржах / SPENCER PLATT / Getty Images via AFP

Госдума приняла в третьем чтении предложения правительства России по делистингу российских депозитарных расписок с иностранных бирж. В законодательство вносятся изменения, согласно которым обращение российских ценных бумаг на иностранных биржах будет запрещено и ADR на российские акции будут конвертированы в российские бумаги. Запрет не затронет всех эмитентов. Часть из них, несмотря на работу в РФ, зарегистрированы за рубежом, и на них запрет не распространяется. Это, например, «Яндекс», O’Key Group, Fix Price и др. Возможно, следующим логичным шагом может стать требование к таким компаниям перерегистрироваться в российские специальные административные районы.

В первую очередь делистинг российских ценных бумаг с иностранных бирж затронет Сбербанк, «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Аэрофлот» и других крупных эмитентов. Сама предложенная схема позволит инвесторам в ADR не потерять свои активы, а сохранить вложенные капиталы, правда, в иной юридической форме – в локальных акциях. Это важно для сохранения инвестиционного имиджа российских компаний как надежного партнера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных