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Статья опубликована в № 4864 от 29.07.2019 под заголовком: Собянин потерял Москву

Градоначальник не защитил горожан

Сергей Собянин допустил произвол чиновников и полицейских, ставший причиной возмущения
Константин Сонин

Сергей Собянин – больше не мэр Москвы. Он может формально числиться мэром еще неделю, год или даже десяток лет, но его пребывание в должности столичного градоначальника фактически закончилось в субботу, 27 июля 2019 г. Избиение и аресты мирных граждан на улицах города – показатель профессиональной непригодности мэра, какие бы прекрасные развязки и площадки и сколько бы станций метро ни было бы построено в предшествующий период.

Владимир Гельман, ведущий отечественный специалист по политической науке, ввел в новой книге «Политические основания «недостойного правления» в постсоветской Евразии» важный термин – «недостойное правление», описывающий структурно систему власти, сложившуюся у нас в России в начале XXI в. Систему, при которой государственное управление не направлено на улучшение жизни и страны, и ее граждан. В рамках этой системы нормой начинает казаться то, что никакой нормой не является. Как сложилась она в сегодняшней России – об этом целая книга, но отдельные примеры – не из книги, а из жизни – можно наблюдать в прямом эфире.

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