Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Мнения / Аналитика Эксклюзивно по подписке

Внуки против бабушек

Высокий рейтинг президента скрывает поляризацию общественного мнения и общества
Алексей Левинсон
В опросах вес голосов бедных деревенских старушек такой же, как и молодых успешных горожан. Но для понимания складывающейся в обществе ситуации необходимы более подробные данные

За 20 лет исследований общественного мнения в России мы уже привыкли к тому, что в большинстве случаев соотношение разных мнений в разных социальных слоях различается лишь нюансами, а в том, на какой стороне большинство, все основные группы схожи. Но опросы, проведенные «Левада-центром» в апреле и мае этого года, дают повод думать, что такой консенсус расстраивается.

В апреле на вопрос об одобрении деятельности В.Путина на посту президента во всех возрастных группах большинство выбирало ответ «одобряю». Но в возрастной категории 65+ это было большинство в 82%, шестикратно преобладающее над носителями другого мнения, а в категории 25 лет – 54 года это было большинство в 46%, всего на 5 п.п. выше доли неодобряющих (41%). Благодаря преобладанию в нашем обществе людей старших возрастов, усредненный ответ, о котором сообщал Левада-центр, был: «уровень одобрения – 59%». В мае этот показатель остался на уровне 59%. Но, опять-таки, это в среднем. Внутри этого показателя происходили важные подвижки. В таких численно небольших, но значимых группах, как студенчество и бизнесмены, баланс неодобрения/одобрения деятельности В.Путина на посту президента в мае установился в пользу критиков. Среди рабочих доля одобряющих в апреле составляла 58%, в мае она упала на 10 пунктов. И на 10 пунктов – с 35% до 45% — выросла доля неодобряющих. А результирующая в 59% одобрения, не изменившаяся с апреля, получается потому, что среди пенсионеров и домохозяек три четверти с лишним по-прежнему одобряют деятельность президента.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить до 14 июня 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных