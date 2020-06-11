Внуки против бабушек

В апреле на вопрос об одобрении деятельности В.Путина на посту президента во всех возрастных группах большинство выбирало ответ «одобряю». Но в возрастной категории 65+ это было большинство в 82%, шестикратно преобладающее над носителями другого мнения, а в категории 25 лет – 54 года это было большинство в 46%, всего на 5 п.п. выше доли неодобряющих (41%). Благодаря преобладанию в нашем обществе людей старших возрастов, усредненный ответ, о котором сообщал Левада-центр, был: «уровень одобрения – 59%». В мае этот показатель остался на уровне 59%. Но, опять-таки, это в среднем. Внутри этого показателя происходили важные подвижки. В таких численно небольших, но значимых группах, как студенчество и бизнесмены, баланс неодобрения/одобрения деятельности В.Путина на посту президента в мае установился в пользу критиков. Среди рабочих доля одобряющих в апреле составляла 58%, в мае она упала на 10 пунктов. И на 10 пунктов – с 35% до 45% — выросла доля неодобряющих. А результирующая в 59% одобрения, не изменившаяся с апреля, получается потому, что среди пенсионеров и домохозяек три четверти с лишним по-прежнему одобряют деятельность президента.