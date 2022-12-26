Как России вернуть статус мощной державы с лучшими в мире образованием и наукой?Для этого необходимо, чтобы военные, врачи, учителя и ученые вновь стали элитой общества
В пятницу, 30 декабря, исполняется 100 лет со дня образования СССР. Я родился в этой стране, получил прекрасное образование, отслужил в армии – уклонение тогда считалось попросту постыдным делом, затем работал в научно-образовательной сфере. Конечно, любая государственная система не идеальна. И многие граждане Советского Союза, даже в период его расцвета, не могли похвастать высоким уровнем жизни. Но уникальная модель развития общества, существовавшая в нашей стране вплоть до 1990-х гг. прошлого века, отличалась тем, что такие профессии, как военный, врач, учитель, ученый, представляли собой реальную элиту общества. Вся идеология была нацелена на то, чтобы ни у кого не могло возникнуть ни капли сомнения в том, что это действительно так.
Такой подход позволил нам из отсталой аграрной страны превратиться в высокотехнологичную державу, представители которой первыми в мире полетели в космос, построили атомную электростанцию, придумали СВЧ-печь, создали множество других инноваций, ускоривших глобальный технологический прогресс. Советская система образования была нацелена на воспитание созидателей, а не потребителей. Финляндия, Германия и многие другие страны копировали наши учебные стандарты, поскольку считали их передовыми.