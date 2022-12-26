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Как России вернуть статус мощной державы с лучшими в мире образованием и наукой?

Для этого необходимо, чтобы военные, врачи, учителя и ученые вновь стали элитой общества
Владимир Литвиненко , ректор Санкт-Петербургского горного университета

В пятницу, 30 декабря, исполняется 100 лет со дня образования СССР. Я родился в этой стране, получил прекрасное образование, отслужил в армии – уклонение тогда считалось попросту постыдным делом, затем работал в научно-образовательной сфере. Конечно, любая государственная система не идеальна. И многие граждане Советского Союза, даже в период его расцвета, не могли похвастать высоким уровнем жизни. Но уникальная модель развития общества, существовавшая в нашей стране вплоть до 1990-х гг. прошлого века, отличалась тем, что такие профессии, как военный, врач, учитель, ученый, представляли собой реальную элиту общества. Вся идеология была нацелена на то, чтобы ни у кого не могло возникнуть ни капли сомнения в том, что это действительно так.

Такой подход позволил нам из отсталой аграрной страны превратиться в высокотехнологичную державу, представители которой первыми в мире полетели в космос, построили атомную электростанцию, придумали СВЧ-печь, создали множество других инноваций, ускоривших глобальный технологический прогресс. Советская система образования была нацелена на воспитание созидателей, а не потребителей. Финляндия, Германия и многие другие страны копировали наши учебные стандарты, поскольку считали их передовыми.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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