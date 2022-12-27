Российский рынок зеленых облигаций: шокирован, но не сломлен

В III квартале эмиссия ESG-облигаций, накопленная с 2006 г., превысила $3,5 трлн. В эту категорию входят зеленые, социальные или адаптационные облигации, а также бумаги устойчивого развития и с купоном, привязанным к показателям нефинансовой отчетности. Текущий объем ESG-облигаций в обращении составляет около $2 трлн. Региональные рынки формируют США ($330 млрд), Китай ($250 млрд), Франция и Германия (по $200 млрд каждый). Рынки западноевропейских стран в среднем составляют по $50 млрд, восточноевропейских – по $5–15 млрд.