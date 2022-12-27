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Российский рынок зеленых облигаций: шокирован, но не сломлен

Рынок ESG-бумаг будет восстанавливаться в 2023 году, но ключевыми эмитентами останутся институты развития
Арсений Алтухов , аналитик департамента анализа финансовых рынков Совкомбанка

В III квартале эмиссия ESG-облигаций, накопленная с 2006 г., превысила $3,5 трлн. В эту категорию входят зеленые, социальные или адаптационные облигации, а также бумаги устойчивого развития и с купоном, привязанным к показателям нефинансовой отчетности. Текущий объем ESG-облигаций в обращении составляет около $2 трлн. Региональные рынки формируют США ($330 млрд), Китай ($250 млрд), Франция и Германия (по $200 млрд каждый). Рынки западноевропейских стран в среднем составляют по $50 млрд, восточноевропейских – по $5–15 млрд.

Российский рынок представлен сектором устойчивого развития Московской биржи. В нем торгуются зеленые или социальные облигации, бумаги «адаптационных и национальных проектов» или устойчивого развития.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных