Российский рынок зеленых облигаций: шокирован, но не сломлен

Российский рынок зеленых облигаций: шокирован, но не сломленРынок ESG-бумаг будет восстанавливаться в 2023 году, но ключевыми эмитентами останутся институты развития
В III квартале эмиссия ESG-облигаций, накопленная с 2006 г., превысила $3,5 трлн. В эту категорию входят зеленые, социальные или адаптационные облигации, а также бумаги устойчивого развития и с купоном, привязанным к показателям нефинансовой отчетности. Текущий объем ESG-облигаций в обращении составляет около $2 трлн. Региональные рынки формируют США ($330 млрд), Китай ($250 млрд), Франция и Германия (по $200 млрд каждый). Рынки западноевропейских стран в среднем составляют по $50 млрд, восточноевропейских – по $5–15 млрд.
Российский рынок представлен сектором устойчивого развития Московской биржи. В нем торгуются зеленые или социальные облигации, бумаги «адаптационных и национальных проектов» или устойчивого развития.
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