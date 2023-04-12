«Зеленый» не в моде

С момента окончания Второй мировой войны доллар США был доминирующей валютой на мировой арене. Однако все это может измениться, на что указывают некоторые недавние события. В конце марта Китай и Бразилия достигли соглашения о двусторонней торговле в национальных валютах и объявили о создании совместной клиринговой палаты. Страны будут проводить трансграничные операции, обменивая юани на реалы и наоборот, минуя стадию конвертации в доллары. Бразильское агентство по содействию торговле и инвестициям (ApexBrasil) заявило, что этот шаг «снизит затраты <...> будет способствовать расширению торговых отношений и облегчит инвестиции».