«Зеленый» не в моде

«Зеленый» не в модеНовое соглашение Китая и Бразилии сигнализирует о начале конца господства доллара
С момента окончания Второй мировой войны доллар США был доминирующей валютой на мировой арене. Однако все это может измениться, на что указывают некоторые недавние события. В конце марта Китай и Бразилия достигли соглашения о двусторонней торговле в национальных валютах и объявили о создании совместной клиринговой палаты. Страны будут проводить трансграничные операции, обменивая юани на реалы и наоборот, минуя стадию конвертации в доллары. Бразильское агентство по содействию торговле и инвестициям (ApexBrasil) заявило, что этот шаг «снизит затраты <...> будет способствовать расширению торговых отношений и облегчит инвестиции».
За последние десятилетия Китай занял очень заметное положение в экономике планеты. И уже с 2009 г. именно этот гигант из Восточной Азии, а не США, выступает ведущим торговым партнером Бразилии. По данным Santander Trade, более 20% импортируемых в Бразилию товаров китайские. И Китай – крупнейший рынок для Бразилии, он обеспечивает этой латиноамериканской стране 31,3% экспорта. В 2022 г. китайско-бразильский товарооборот достиг рекордных $150,5 млрд.