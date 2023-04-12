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«Зеленый» не в моде

Новое соглашение Китая и Бразилии сигнализирует о начале конца господства доллара
Хосе Ниньо , журналист, США

С момента окончания Второй мировой войны доллар США был доминирующей валютой на мировой арене. Однако все это может измениться, на что указывают некоторые недавние события. В конце марта Китай и Бразилия достигли соглашения о двусторонней торговле в национальных валютах и объявили о создании совместной клиринговой палаты. Страны будут проводить трансграничные операции, обменивая юани на реалы и наоборот, минуя стадию конвертации в доллары. Бразильское агентство по содействию торговле и инвестициям (ApexBrasil) заявило, что этот шаг «снизит затраты <...> будет способствовать расширению торговых отношений и облегчит инвестиции».

За последние десятилетия Китай занял очень заметное положение в экономике планеты. И уже с 2009 г. именно этот гигант из Восточной Азии, а не США, выступает ведущим торговым партнером Бразилии. По данным Santander Trade, более 20% импортируемых в Бразилию товаров китайские. И Китай – крупнейший рынок для Бразилии, он обеспечивает этой латиноамериканской стране 31,3% экспорта. В 2022 г. китайско-бразильский товарооборот достиг рекордных $150,5 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных