Израиль ссорится со всеми

Над Израилем сгущаются тучи. Мало того что в очередной раз обострились отношения с арабами – как жителями Западного берега и сектора Газа, так и гражданами Израиля. Ухудшаются и позиции еврейского государства в мире. И все хуже становится евреям жить за пределами Израиля – в США и Евросоюзе.