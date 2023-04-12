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Израиль ссорится со всеми

Почему в мире наблюдается рост антиизраильских настроений
Евгений Трифонов , политолог

Над Израилем сгущаются тучи. Мало того что в очередной раз обострились отношения с арабами – как жителями Западного берега и сектора Газа, так и гражданами Израиля. Ухудшаются и позиции еврейского государства в мире. И все хуже становится евреям жить за пределами Израиля – в США и Евросоюзе.

В конце января 2023 г. Всемирная сионистская организация в ежегодном отчете констатировала всплеск антисемитизма в мире. В частности, в США за 2022 г. число антисемитских инцидентов выросло на 61%, а в штате Нью-Йорк – и вовсе на 125%. Американская Антидиффамационная лига добавляет, что число нападений на ортодоксальных евреев в США увеличилось на 69%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных