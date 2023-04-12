Израиль ссорится со всеми

Израиль ссорится со всемиПочему в мире наблюдается рост антиизраильских настроений
Над Израилем сгущаются тучи. Мало того что в очередной раз обострились отношения с арабами – как жителями Западного берега и сектора Газа, так и гражданами Израиля. Ухудшаются и позиции еврейского государства в мире. И все хуже становится евреям жить за пределами Израиля – в США и Евросоюзе.
В конце января 2023 г. Всемирная сионистская организация в ежегодном отчете констатировала всплеск антисемитизма в мире. В частности, в США за 2022 г. число антисемитских инцидентов выросло на 61%, а в штате Нью-Йорк – и вовсе на 125%. Американская Антидиффамационная лига добавляет, что число нападений на ортодоксальных евреев в США увеличилось на 69%.
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