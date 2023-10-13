«Секс. До и после»: любовь в большом городе

В начале первой серии зрителю показывают выступление стендапера Клима (Григорий Калинин – «Триггер», «Мажор»), который вроде как шутит, а на самом деле прямым текстом излагает концепцию сериала. Секс, говорит герой, у всех более или менее одинаковый и потому сам по себе не столь уж интересен. Куда интереснее то, что происходит непосредственно до и сразу после секса – вот где настоящий саспенс: пути, которыми двое людей движутся к близости, и последующие реакции на нее бывают крайне разнообразными и непредсказуемыми.