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«Секс. До и после»: любовь в большом городе

На Okko вышли первые эпизоды сериала-альманаха про душевную близость от режиссера-дебютанта Дарьи Мороз
Роман Черкасов , критик

В начале первой серии зрителю показывают выступление стендапера Клима (Григорий Калинин – «Триггер», «Мажор»), который вроде как шутит, а на самом деле прямым текстом излагает концепцию сериала. Секс, говорит герой, у всех более или менее одинаковый и потому сам по себе не столь уж интересен. Куда интереснее то, что происходит непосредственно до и сразу после секса – вот где настоящий саспенс: пути, которыми двое людей движутся к близости, и последующие реакции на нее бывают крайне разнообразными и непредсказуемыми.

Режиссерский дебют актрисы Дарьи Мороз (известной по сериалам «Содержанки», «Медиатор», «Жить жизнь» и т. д.), как понятно из названия, представляет собой сборник как раз таких историй про «до» и «после». Альманах состоит из 14 коротеньких, сюжетно независимых друг от друга новелл, объединенных общим местом действия – рестораном, которым управляет суровая женщина-администратор в исполнении самого режиссера.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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