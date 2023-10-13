«Секс. До и после»: любовь в большом городе

«Секс. До и после»: любовь в большом городеНа Okko вышли первые эпизоды сериала-альманаха про душевную близость от режиссера-дебютанта Дарьи Мороз
В начале первой серии зрителю показывают выступление стендапера Клима (Григорий Калинин – «Триггер», «Мажор»), который вроде как шутит, а на самом деле прямым текстом излагает концепцию сериала. Секс, говорит герой, у всех более или менее одинаковый и потому сам по себе не столь уж интересен. Куда интереснее то, что происходит непосредственно до и сразу после секса – вот где настоящий саспенс: пути, которыми двое людей движутся к близости, и последующие реакции на нее бывают крайне разнообразными и непредсказуемыми.
Режиссерский дебют актрисы Дарьи Мороз (известной по сериалам «Содержанки», «Медиатор», «Жить жизнь» и т. д.), как понятно из названия, представляет собой сборник как раз таких историй про «до» и «после». Альманах состоит из 14 коротеньких, сюжетно независимых друг от друга новелл, объединенных общим местом действия – рестораном, которым управляет суровая женщина-администратор в исполнении самого режиссера.