Моди версии 3.0Победа Нарендры Моди на выборах обеспечит углубление российско-индийского сотрудничества на международной арене
Получив подавляющее большинство голосов на недавних всеобщих выборах в Индии, возглавляемая Нарендрой Моди и поддерживаемая правящим Национально-демократическим альянсом (НДА) партия «Бхаратия джаната парти» сформировала новое правительство. Это событие знаменует начало третьего подряд срока пребывания Моди на посту премьер-министра, благодаря чему он становится вторым лидером в истории страны, достигшим столь знакового успеха, что ставит его по этому показателю в один ряд с Джавахарлалом Неру.
На церемонии вступления Моди в должность присутствовали главы семи соседних государств, включая Шри-Ланку, Мальдивы, Сейшельские острова, Бангладеш, Маврикий, Непал и Бутан, что символизирует тот особый акцент, который Индия делает на решении задач региональной дипломатии в рамках своей политики «Добрососедство превыше всего». Это подчеркивает большое значение, которое Индия придает своим отношениям с соседями по региону, и свидетельствует о стремлении Моди укреплять связи Индии с соседними странами в условиях обострения глобальной конкуренции за стратегическое и экономическое влияние в Азии.