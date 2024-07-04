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Моди версии 3.0

Победа Нарендры Моди на выборах обеспечит углубление российско-индийского сотрудничества на международной арене
Хридай Шарма , юрист, исследователь в области международной торговли и инвестиций

Получив подавляющее большинство голосов на недавних всеобщих выборах в Индии, возглавляемая Нарендрой Моди и поддерживаемая правящим Национально-демократическим альянсом (НДА) партия «Бхаратия джаната парти» сформировала новое правительство. Это событие знаменует начало третьего подряд срока пребывания Моди на посту премьер-министра, благодаря чему он становится вторым лидером в истории страны, достигшим столь знакового успеха, что ставит его по этому показателю в один ряд с Джавахарлалом Неру.

На церемонии вступления Моди в должность присутствовали главы семи соседних государств, включая Шри-Ланку, Мальдивы, Сейшельские острова, Бангладеш, Маврикий, Непал и Бутан, что символизирует тот особый акцент, который Индия делает на решении задач региональной дипломатии в рамках своей политики «Добрососедство превыше всего». Это подчеркивает большое значение, которое Индия придает своим отношениям с соседями по региону, и свидетельствует о стремлении Моди укреплять связи Индии с соседними странами в условиях обострения глобальной конкуренции за стратегическое и экономическое влияние в Азии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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