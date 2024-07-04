Моди версии 3.0

На церемонии вступления Моди в должность присутствовали главы семи соседних государств, включая Шри-Ланку, Мальдивы, Сейшельские острова, Бангладеш, Маврикий, Непал и Бутан, что символизирует тот особый акцент, который Индия делает на решении задач региональной дипломатии в рамках своей политики «Добрососедство превыше всего». Это подчеркивает большое значение, которое Индия придает своим отношениям с соседями по региону, и свидетельствует о стремлении Моди укреплять связи Индии с соседними странами в условиях обострения глобальной конкуренции за стратегическое и экономическое влияние в Азии.