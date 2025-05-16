«Женитьба»: женское несчастье

Написав свою «Женитьбу», Гоголь переосмыслил жанр типичного водевиля. Никакого хеппи-энда, вместо этого обман, путаница и пострадавшая сторона. Марчелли водевильные мотивы убрал совсем. Не одна только Агафья в его спектакле оказывается не у дел, а все герои без исключения. За интонацию несчастья в этой «Женитьбе» отвечает «хор невест», который не покидает сцену на протяжении всего спектакля. Стоя неподвижно в роскошных национальных костюмах с кокошниками, они поют обрядовые свадебные песни а капелла. Звучит их пение как музыка сфер и, конечно, выводит всю историю далеко за пределы авторского жанра.