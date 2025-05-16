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«Женитьба»: женское несчастье

Евгений Марчелли поставил в Театре Моссовета Гоголя со звездами в главных ролях
Наталья Витвицкая , критик

Премьера в Театре Моссовета – бальзам на душу поклонникам чувственного режиссерского почерка худрука этого театра Евгения Марчелли. Хрестоматийную пьесу Николая Гоголя про незадачливого Подколесина, подстрекаемого лучшим другом на немедленную женитьбу, Марчелли перевернул с ног на голову. Добавил толику эротического подтекста, вывел на сцену самый настоящий хор и заменил главного героя. А темой его спектакля стали вовсе даже не вялые метания Подколесина, но трагедия брошенной им Агафьи Тихоновны.

Написав свою «Женитьбу», Гоголь переосмыслил жанр типичного водевиля. Никакого хеппи-энда, вместо этого обман, путаница и пострадавшая сторона. Марчелли водевильные мотивы убрал совсем. Не одна только Агафья в его спектакле оказывается не у дел, а все герои без исключения. За интонацию несчастья в этой «Женитьбе» отвечает «хор невест», который не покидает сцену на протяжении всего спектакля. Стоя неподвижно в роскошных национальных костюмах с кокошниками, они поют обрядовые свадебные песни а капелла. Звучит их пение как музыка сфер и, конечно, выводит всю историю далеко за пределы авторского жанра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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