«Женитьба»: женское несчастье

«Женитьба»: женское несчастьеЕвгений Марчелли поставил в Театре Моссовета Гоголя со звездами в главных ролях
Премьера в Театре Моссовета – бальзам на душу поклонникам чувственного режиссерского почерка худрука этого театра Евгения Марчелли. Хрестоматийную пьесу Николая Гоголя про незадачливого Подколесина, подстрекаемого лучшим другом на немедленную женитьбу, Марчелли перевернул с ног на голову. Добавил толику эротического подтекста, вывел на сцену самый настоящий хор и заменил главного героя. А темой его спектакля стали вовсе даже не вялые метания Подколесина, но трагедия брошенной им Агафьи Тихоновны.
Написав свою «Женитьбу», Гоголь переосмыслил жанр типичного водевиля. Никакого хеппи-энда, вместо этого обман, путаница и пострадавшая сторона. Марчелли водевильные мотивы убрал совсем. Не одна только Агафья в его спектакле оказывается не у дел, а все герои без исключения. За интонацию несчастья в этой «Женитьбе» отвечает «хор невест», который не покидает сцену на протяжении всего спектакля. Стоя неподвижно в роскошных национальных костюмах с кокошниками, они поют обрядовые свадебные песни а капелла. Звучит их пение как музыка сфер и, конечно, выводит всю историю далеко за пределы авторского жанра.