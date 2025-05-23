«Дядя Ваня»: смех сквозь слезы

Новый «Дядя Ваня» – образцово-показательный актерский спектакль. Иоффе, будучи мастером психологического театра, умеет работать с артистами, хорошо понимает их возможности и, наконец, любит их. Не случайно для своей работы он выбрал не Основную, а Новую сцену Маяковки. Сама техника актерской игры здесь другая (режиссер называет это «работать не вширь, а вглубь»), да и суть чеховского смеха здесь куда очевиднее, если видишь актеров на расстоянии вытянутой руки и смотришь им прямо в глаза. А в спектакле действительно есть на кого смотреть и кем любоваться. Ансамбль звезд театра безукоризненный – дядю Ваню играет Алексей Дякин, профессора Серебрякова – Евгений Парамонов, доктора Астрова – Дмитрий Гарнов, Елену Андреевну – Анастасия Мишина, Соню – Анастасия Дьячук.