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«Дядя Ваня»: смех сквозь слезы

В Театре им. Вл. Маяковского поставили чеховского «Дядю Ваню» как блистательную комедию
Наталья Витвицкая , критик

Это первый «Дядя Ваня» в истории Театра им. Вл. Маяковского. Так случилось, что Чехова здесь вообще ставят редко, отдавая предпочтение Островскому и Толстому. Идея спектакля-исключения пришла в голову заслуженному деятелю искусств России Юрию Иоффе. Многолетний соратник Андрея Гончарова, режиссер и педагог увидел в измученной подмостками пьесе не только трагический потенциал. Конечно, комедийное начало в пьесе про душевные терзания о зря прожитой жизни классиком подразумевалось, но большинство режиссеров отдавало предпочтение драме и философии. Иоффе удалось подсветить в Чехове свет, смех и надежду.

Новый «Дядя Ваня» – образцово-показательный актерский спектакль. Иоффе, будучи мастером психологического театра, умеет работать с артистами, хорошо понимает их возможности и, наконец, любит их. Не случайно для своей работы он выбрал не Основную, а Новую сцену Маяковки. Сама техника актерской игры здесь другая (режиссер называет это «работать не вширь, а вглубь»), да и суть чеховского смеха здесь куда очевиднее, если видишь актеров на расстоянии вытянутой руки и смотришь им прямо в глаза. А в спектакле действительно есть на кого смотреть и кем любоваться. Ансамбль звезд театра безукоризненный – дядю Ваню играет Алексей Дякин, профессора Серебрякова – Евгений Парамонов, доктора Астрова – Дмитрий Гарнов, Елену Андреевну – Анастасия Мишина, Соню – Анастасия Дьячук.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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