Россия в многополярной глобальной экономике

Эволюция мировой экономики в последние более чем 30 лет была связана с реализацией модели глобализации. Ее суть состояла в опережающем росте торговли над динамикой мирового ВВП за счет постепенного переноса производств из развитых стран в развивающиеся. Инициировали этот процесс крупнейшие транснациональные корпорации, которые таким образом могли формировать дополнительный объем технологической ренты за счет использования дешевых ресурсов развивающихся стран. С одной стороны, такой механизм позволял обеспечивать для развитых стран необходимый приток доходов, а с другой – стал мощным источником повышения уровня экономического развития для крупнейших развивающихся стран. Да, за такой механизм развития развивающиеся страны платили частью своего политического и технологического суверенитета, но это было оправдано тем рывком, который был осуществлен за относительно короткий промежуток времени в этих странах.