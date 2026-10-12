Этюд оптимизма

В результате вскоре человек утратит способность самостоятельно мыслить, а значит, и самостоятельно действовать (подобно тому как с использованием калькулятора люди разучились делить и умножать в столбик). В частности, люди разучатся понимать причины и даже направления идущих процессов и тем более корректировать их.