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Этюд оптимизма

Почему искусственный разум рискует поглупеть вместе с человечеством
Михаил Делягин , д. э. н., научный руководитель Института проблем глобализации, член Совета по внешней и оборонной политике

Завершая процесс замещения индивидуального логического сознания человека компьютерным, ИИ лишает человеческое логическое сознание ценности, а значит, в перспективе и отменяет его, оставляя человеку лишь внелогическое – творческое сознание «через озарения». Уже сейчас, используя ИИ, пользователь в принципе не может понимать, как получено то или иное решение.

В результате вскоре человек утратит способность самостоятельно мыслить, а значит, и самостоятельно действовать (подобно тому как с использованием калькулятора люди разучились делить и умножать в столбик). В частности, люди разучатся понимать причины и даже направления идущих процессов и тем более корректировать их.

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