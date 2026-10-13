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Спор, выгодный всем

Как борьба за Фолклендские острова приносит политические и экономические дивиденды
Олег Краев , журналист-международник

В последнее время вновь обострился территориальный спор между Аргентиной и Великобританией за Мальвинские (Фолклендские) острова, продолжающийся с первой половины XIX в. Поводом для нового обострения стал запуск практической реализации проекта «Морской лев», предполагающего начало промышленной добычи нефти на шельфе спорного архипелага в 2028 г.

В сентябре президент Аргентины Хавьер Милей объявил об ограничительных мерах в отношении компаний, участвующих в разработке нефтяных месторождений в районе архипелага. Затем он инициировал процедуру международного арбитража против Великобритании в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. Угроза подействовала, и в начале октября американская нефтесервисная компания Halliburton заявила об отказе от участия в проекте. Лондон отвергает аргентинские претензии, настаивая на том, что власти островов вправе самостоятельно распоряжаться природными ресурсами, а аргентинское законодательство на архипелаге не действует.

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