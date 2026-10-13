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Льготная конкуренция

Как геополитика подвигла ЕС к введению преференциального режима торговли с Арменией
Егор Сергеев , к. э. н., доцент кафедры мировой экономики, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
Кристина Клементьева , ведущий советник отдела защиты внутреннего рынка департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития

Международные организации предлагают рассматривать современную экономическую конкуренцию сквозь призму логики блокового противостояния, а интенсификацию торговой политики на определенных географических направлениях трактовать как борьбу за рынки и дружественность того или иного игрока. Несмотря на то что подобного рода подходы едва ли объясняют всю сложность происходящих глобальных трансформаций, они очень хорошо применимы к тому, что происходит вокруг Армении и ее «заигрываний» с Европейским союзом.

24 сентября 2026 г. Совет ЕС принял проект регламента «О временных мерах по либерализации торговли, применяемых к некоторым товарам, произведенным в Республике Армения». Согласно тексту, Евросоюз на двухлетний период вводит торговые преференции в отношении импорта товаров из Армении. К их числу относятся освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин в отношении широкой номенклатуры товаров и отмена ввозных таможенных пошлин в отношении некоторых видов сельскохозяйственной продукции в пределах установленных регламентом тарифных квот.

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