Льготная конкуренция

Международные организации предлагают рассматривать современную экономическую конкуренцию сквозь призму логики блокового противостояния, а интенсификацию торговой политики на определенных географических направлениях трактовать как борьбу за рынки и дружественность того или иного игрока. Несмотря на то что подобного рода подходы едва ли объясняют всю сложность происходящих глобальных трансформаций, они очень хорошо применимы к тому, что происходит вокруг Армении и ее «заигрываний» с Европейским союзом.