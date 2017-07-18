Чеченские идут

У нас сильное государство и ядерная держава. Если даже наше государство полностью разрушат, автоматически наши ядерные ракеты полетят. И весь мир мы перевернем, раком поставим. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Мы, конечно, этого ждали. После того как развеялся радиоактивный пепел, в который телеведущий Дмитрий Киселев в 2014 г. обещал превратить Америку, и подзабылись слова Владимира Путина в интервью 2015 г. о готовности Кремля привести в боевую готовность стратегические силы во время «крымской весны», ядерным ударом американцам регулярно грозил только неугомонный Ким Чен Ын. А потом в Белый дом въехал Дональд Трамп, претендовавший тогда на звание большого друга российского народа, и пугать США ядерной бомбой стало как-то немодно. Но вот теперь Рамзан Кадыров наконец-то восстановил добрую традицию и напомнил зрителям американского телеканала HBO, в каком положении рано или поздно окажутся все враги России.

Примечательна и реакция пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Ранее, когда глава Чечни позволял себе нечто явно выходящее за рамки своих полномочий, Песков его за это по-отечески журил, пусть даже и в весьма завуалированной форме. Но на этот раз, признав, что в интервью «действительно были достаточно жесткие рассуждения», Песков вместе с тем призвал не вырывать их из контекста, потому что «если их рассматривать в контексте, ничего из ряда вон выходящего там сказано не было».

Между тем «в контексте» у Кадырова был еще один многозначительный пассаж: «Америка ведет политику против России, против руководства государства. Они знают, что я один из тех, кто готов отдать жизнь за Россию. И что у меня хорошая армия, которая может нападать и защищать. Посмотрим, что у кого получится».

Не на этот ли «контекст» призывал обратить внимание кремлевский пресс-секретарь? Ведь в вопросах теории и практики массированного ответного ядерного удара чеченский руководитель вряд ли большой дока. А вот его «хорошая армия» свое умение «нападать и защищать» уже не раз наглядно демонстрировала, в том числе в Грузии и в Сирии. И не намекает ли Песков непонятливым американцам, что не русских хакеров им надо бояться, не шпионов в посольской шкуре и даже не подмосковную адвокатессу с мифическим компроматом на Хиллари Клинтон? Мол, хакеры где-то в подполье, посол уже почти в отставке, а бойцы Рамзана – вот они, готовые выполнить любой приказ и «отдать жизнь за Россию» там, где это сочтет нужным их непосредственный начальник. Вот такая вот новая вариация на тему «русские идут».

Ну и еще один интересный момент: вообще-то американцы приехали брать у Кадырова интервью про развитие в республике боев без правил. Но в итоге, в полном соответствии с «правилом Черномырдина», из безобидной беседы о спорте снова получился автомат Калашникова.