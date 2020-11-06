Поправки Минфина об СЗПК грозят рынку коллапсом

Поправки Минфина об СЗПК грозят рынку коллапсомМинфин уверяет, что его неверно поняли
[Поправки Минфина в Бюджетный кодекс] могут привести к стагнации рынка ГЧП и существенным задержкам в создании запланированной инфраструктуры.
Институту государственно-частного партнерства (ГЧП) грозит коллапс из-за вступивших в силу с 15 октября 2020 г. поправок Минфина в Бюджетный кодекс, опасаются эксперты. Поправки понадобились, чтобы запустить новый инструмент господдержки промышленных проектов – соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), позволив выделять по ним субсидии на срок более трех лет. Но вместо явного указания на то, что СЗПК будут действовать в дополнение к уже существующим инструментам господдержки (ГЧП, концессиям, спикам), новая редакция кодекса звучит так, что выдавать субсидии по ним можно лишь в объеме, предусмотренном законом об СЗПК.
Из-за этого инвестиции в инфраструктуру подпадают сразу под несколько ограничений. Юристы бюро «Качкин и партнеры» обращают внимание на то, что даже для объектов обеспечивающей инфраструктуры механизм СЗПК предусматривает возмещение государством не более 50% затрат и только в размере налоговых поступлений от проекта. При этом заемное финансирование по СЗПК не компенсируется вовсе, что накладывает серьезные ограничения на участие в инвестпроектах банков. Еще одно возможное негативное последствие новой редакции Бюджетного кодекса в том, что возможностями ГЧП и концессий не смогут воспользоваться муниципалитеты.