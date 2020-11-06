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Поправки Минфина об СЗПК грозят рынку коллапсом

Минфин уверяет, что его неверно поняли
Ольга Адамчук
[Поправки Минфина в Бюджетный кодекс] могут привести к стагнации рынка ГЧП и существенным задержкам в создании запланированной инфраструктуры.
Илья Торосов замминистра экономразвития

Институту государственно-частного партнерства (ГЧП) грозит коллапс из-за вступивших в силу с 15 октября 2020 г. поправок Минфина в Бюджетный кодекс, опасаются эксперты. Поправки понадобились, чтобы запустить новый инструмент господдержки промышленных проектов – соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), позволив выделять по ним субсидии на срок более трех лет. Но вместо явного указания на то, что СЗПК будут действовать в дополнение к уже существующим инструментам господдержки (ГЧП, концессиям, спикам), новая редакция кодекса звучит так, что выдавать субсидии по ним можно лишь в объеме, предусмотренном законом об СЗПК.

Из-за этого инвестиции в инфраструктуру подпадают сразу под несколько ограничений. Юристы бюро «Качкин и партнеры» обращают внимание на то, что даже для объектов обеспечивающей инфраструктуры механизм СЗПК предусматривает возмещение государством не более 50% затрат и только в размере налоговых поступлений от проекта. При этом заемное финансирование по СЗПК не компенсируется вовсе, что накладывает серьезные ограничения на участие в инвестпроектах банков. Еще одно возможное негативное последствие новой редакции Бюджетного кодекса в том, что возможностями ГЧП и концессий не смогут воспользоваться муниципалитеты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных