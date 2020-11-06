Поправки Минфина об СЗПК грозят рынку коллапсом

Из-за этого инвестиции в инфраструктуру подпадают сразу под несколько ограничений. Юристы бюро «Качкин и партнеры» обращают внимание на то, что даже для объектов обеспечивающей инфраструктуры механизм СЗПК предусматривает возмещение государством не более 50% затрат и только в размере налоговых поступлений от проекта. При этом заемное финансирование по СЗПК не компенсируется вовсе, что накладывает серьезные ограничения на участие в инвестпроектах банков. Еще одно возможное негативное последствие новой редакции Бюджетного кодекса в том, что возможностями ГЧП и концессий не смогут воспользоваться муниципалитеты.