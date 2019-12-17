Как банки помогают заемщикам потратить больше

Главная проблема заемщиков – дополнительные платные услуги, которыми банки окружают свои продукты. О том, что страховка к потребкредиту необязательна и не влияет на процентную ставку, «тайным покупателям» рассказали лишь в двух из исследуемого перечня банков. В остальных менеджеры утверждали, что застраховаться надо обязательно, и не упоминали о «периоде охлаждения», в течение которого можно отказаться от страховки без санкций. Сумма страхования могла составлять от 4% до 12,5% суммы кредита в зависимости от банка, а отказ приводил к повышению процентной ставки. «Сотрудники нескольких банков предоставили цифры такого повышения: "Юникредит банк" – на 1 процентный пункт (п. п.), Промсвязьбанк – на 2 п. п., Райффайзенбанк – на 4 п. п., Россельхозбанк – на 4,5 п. п., Альфа-банк – на 4–5 п. п., "ФК Открытие" – на 5 п. п., Газпромбанк – на 6 п. п., Росбанк – на 6,6 п. п.», – говорит Янин. В случае ипотеки большинство исследованных КонфОП банков также пообещали повысить ставку на 0,5–4 п. п. за отсутствие страховки. Все упомянутые банки утверждают: решение страховаться клиент принимает добровольно. Наличие страховки снижает риски банков, это и отражается в ставке, объясняет представитель Альфа-банка.