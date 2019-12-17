Как банки помогают заемщикам потратить больше
Потребительские кредиты, кредитные карты и ипотека могли бы обходиться россиянам дешевле, но многие заемщики рискуют заплатить по максимуму. К такому выводу пришли «тайные покупатели» Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП).
В ноябре 2019 г. КонфОП завершила масштабное исследование рынка банковских продуктов в 16 регионах (проводилось по заказу Минфина). «Тайные покупатели» обратились в 26 крупнейших по величине активов банков страны за ипотекой, кредитом наличными, кредитной картой. «Тайные покупатели» должны были узнать обо всех расходах клиента.
Доверяй, но проверяй
Готовясь к визиту в отделение, покупатели изучили 21 сайт банков и только на 10 нашли образцы типового ипотечного договора. Получить типовые договоры ипотеки в отделении удалось лишь в восьми из 19 посещенных банков. Типовой договор на кредит наличными менеджеры предоставили в четырех отделениях из 17, еще в трех сослались на сайт банка.
«Подписывая договор, клиент находится в состоянии стресса и может не оценить важность отдельных положений, особенно комиссий и штрафов. Например, ВТБ в ипотечном договоре прописывает, что вправе потребовать от заемщика досрочного погашения при задержке платежа на 15 дней и наложить взыскание на квартиру при отказе от досрочного погашения», – приводит пример председатель правления КонфОП Дмитрий Янин. Пресс-служба ВТБ сообщила «Ведомостям», что клиенту в трудной ситуации банк прежде предложит снизить на время платежную нагрузку – например, реструктурировать кредит.
Полный расчет платежей по кредиту наличными в распечатанном виде «тайным покупателям» дали в восьми из 17 банков, по ипотеке – в десяти из 19 банков. Расчеты кредитных калькуляторов на сайтах не совпадали с цифрами, названными в отделении. Например, кредитный калькулятор Совкомбанка пообещал покупателю из Волгоградской области кредит на ремонт (300 000 руб. на два года) по ставке 14,5% годовых с ежемесячным платежом 14 532 руб., а менеджеры в отделении предложили ставку в 22,5% и платеж 19 541 руб./мес. Также в офисе банка клиент узнал о необходимости страховки на почти 43 000 руб., которую банк включит в тело кредита, говорится в исследовании КонфОП. «Все параметры заемщика учитываются только в отделении. В зависимости от кредитной нагрузки клиента ему могут быть доступны различные сроки и условия», – прокомментировала пресс-служба Совкомбанка.
Максимальные ставки по кредитам на сайтах также ищутся с трудом. Например, ставку за пользование кредитной картой на главной странице раздела с предложениями карт не указывают 19 из 26 исследованных банков. Другие семь ограничились минимально возможными процентами. «Вместо ставок по кредиту банки зачастую размещают информацию про процент кэшбэка, это дезориентирует потребителя», – считает Янин.
Длинный-длинный кредит
Срок кредитования влияет на конечную переплату по кредиту. Так, переплата по кредиту на сумму 250 000 руб., выданному под 14% годовых, на два года составит 38 077 руб., а на пять лет – 99 023 руб., поясняет Янин.
Банки охотно выдают кредиты на максимальный срок, а с минимальным могут возникнуть проблемы, заключает КонфОП. На кредитных калькуляторах на сайтах банки по умолчанию выставляют максимальный срок кредита на «бегунке» или размещают аналогичное текстовое предложение, обратили внимание исследователи КонфОП. В отделениях также пытаются растянуть сроки кредитов. Например, сотрудник Росбанка посоветовал запросить пятилетний кредит – так вероятность одобрения заявки будет выше. В «Почта банке» будущему заемщику предложили взять трехлетний кредит (двухлетние, как запрашивалось, банк не выдавал) и погасить его досрочно. Представители банков уверяют, что преференций для заемщиков с длинными кредитами нет, а длинные сроки кредитования в отделениях советуют лишь для снижения ежемесячной нагрузки.
Как перестраховать заемщика
Главная проблема заемщиков – дополнительные платные услуги, которыми банки окружают свои продукты. О том, что страховка к потребкредиту необязательна и не влияет на процентную ставку, «тайным покупателям» рассказали лишь в двух из исследуемого перечня банков. В остальных менеджеры утверждали, что застраховаться надо обязательно, и не упоминали о «периоде охлаждения», в течение которого можно отказаться от страховки без санкций. Сумма страхования могла составлять от 4% до 12,5% суммы кредита в зависимости от банка, а отказ приводил к повышению процентной ставки. «Сотрудники нескольких банков предоставили цифры такого повышения: "Юникредит банк" – на 1 процентный пункт (п. п.), Промсвязьбанк – на 2 п. п., Райффайзенбанк – на 4 п. п., Россельхозбанк – на 4,5 п. п., Альфа-банк – на 4–5 п. п., "ФК Открытие" – на 5 п. п., Газпромбанк – на 6 п. п., Росбанк – на 6,6 п. п.», – говорит Янин. В случае ипотеки большинство исследованных КонфОП банков также пообещали повысить ставку на 0,5–4 п. п. за отсутствие страховки. Все упомянутые банки утверждают: решение страховаться клиент принимает добровольно. Наличие страховки снижает риски банков, это и отражается в ставке, объясняет представитель Альфа-банка.
Включение страховки в тело потребкредита – еще одна практика. В таком случае клиент покупает страхование в кредит и платит за него проценты. «В 13 банках из 26 страхование является навязанной услугой, которая приобретается по завышенной цене в кредит», – сетует Янин.
В некоторых банках слово «страховка» заменяется термином «финансовая защита». От нее также трудно отказаться, констатирует Янин. Например, в Совкомбанке исследователи КонфОП узнали, что от программы «Финансовая защита» можно было отказаться только после первого года ипотечного кредитования.
Помимо страховок менеджеры в отделениях навязывают и другие услуги, которые могут повлиять на стоимость кредита. Так, в Совкомбанке клиентам для снижения ставки предлагается платная услуга «Гарантия минимальной ставки», которая потребует участвовать в программе «Финансовая защита», не допускать полного или частичного погашения кредита, пользоваться картой рассрочки «Халва». А сотрудники ВТБ советуют открыть дополнительно дебетовую карту стоимостью 249 руб. в месяц, которая будет бесплатной только при обороте по карте свыше 5000 руб. в месяц. Если к ней подключить бонусную опцию «Заемщик», тогда ставка может снизится на 0,5–3% годовых в зависимости от оборота. «Менеджеры всегда предлагают клиентам дебетовую карту, но оформляется она по желанию заемщика», – утверждает пресс-служба ВТБ. Представитель Совкомбанка рассказывает, что проводит телефонный опрос всех клиентов «на понимание условий» кредита и допуслуг, и в случае выявленных нарушений оштрафует менеджера.
Чтобы заемщики не заблуждались в оценке предстоящих расходов, КонфОП рекомендует законодательно установить стандарты информирования потребителей о кредитах, обязать банки выдавать образцы договоров с общими и индивидуальными условиями, а также усилить надзор за страховыми услугами, дать возможность клиентам самостоятельно принимать решение, покупать ли страховку в кредит.