Путин поздравил с Днем Победы президента Азербайджана
Президент России Владимир Путин направил поздравление президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с 80-летием Дня Победы. Текст телеграммы опубликован на сайте главы азербайджанского государства.
«Уверен, что славные традиции дружбы и взаимопомощи, укрепленные в те непростые годы, и впредь будут служить надежной основой развития дружественных и союзнических отношений между РФ и Азербайджаном», – говорится в сообщении Путина.
Российский лидер отметил, что граждане обеих стран чтят память тех, кто внес вклад в победу над немецко-фашистскими захватчиками как на полях сражений, так и в тылу. В завершение поздравления президент России пожелал крепкого здоровья, мира и долголетия всем ветеранам, проживающим в Азербайджане.
Алиев примет участие в праздновании Дня Победы в Москве 9 мая. Ожидается, что в столице России пройдет встреча Путина с лидерами Белоруссии, Таджикистана и Азербайджана.