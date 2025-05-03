Путин поздравил с Днем Победы президента Азербайджана

Российский лидер отметил, что граждане обеих стран чтят память тех, кто внес вклад в победу над немецко-фашистскими захватчиками как на полях сражений, так и в тылу. В завершение поздравления президент России пожелал крепкого здоровья, мира и долголетия всем ветеранам, проживающим в Азербайджане.