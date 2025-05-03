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Путин поздравил с Днем Победы президента Азербайджана

Ведомости

Президент России Владимир Путин направил поздравление президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с 80-летием Дня Победы. Текст телеграммы опубликован на сайте главы азербайджанского государства.

«Уверен, что славные традиции дружбы и взаимопомощи, укрепленные в те непростые годы, и впредь будут служить надежной основой развития дружественных и союзнических отношений между РФ и Азербайджаном», – говорится в сообщении Путина.

Российский лидер отметил, что граждане обеих стран чтят память тех, кто внес вклад в победу над немецко-фашистскими захватчиками как на полях сражений, так и в тылу. В завершение поздравления президент России пожелал крепкого здоровья, мира и долголетия всем ветеранам, проживающим в Азербайджане.

Алиев примет участие в праздновании Дня Победы в Москве 9 мая. Ожидается, что в столице России пройдет встреча Путина с лидерами Белоруссии, Таджикистана и Азербайджана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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