Регионы просят у Госдумы право голоса в законотворческой работе

Межфракционная группа Госдумы по регламенту обсудила в пятницу предложения регионов об учете их мнения в законодательной работе. В частности, в Думу поступили предложения госсовета Татарстана («Ведомости» с ними ознакомились). По закону о системе региональных органов госвласти, если более трети субъектов против принятия законопроекта, Дума должна создавать согласительную комиссию, но в регламенте палаты эта норма не отражена, отмечается в письме. Поэтому госсовет предлагает установить порядок формирования такой комиссии, обязать комитеты учитывать мнение Совета законодателей и создать рабочую группу по законопроектам, поддержанным третью или половиной субъектов. Госсовет также недоволен тем, что регионы часто вносят инициативы по вопросам, требующим оперативного решения, но многие из них не рассматриваются по нескольку лет.

«Мы хотим предметно рассмотреть взаимодействие Думы и регионов, возможно что-то из этого принять», – говорила перед заседанием председатель комитета по регламенту Ольга Савостьянова. «Там был пакет вопросов, не только Татарстан. Все высказались. Ко всем идеям отнеслись уважительно», – рассказывает собеседник в думском аппарате. Но при этом, по его словам, депутаты сошлись на том, что с правовой точки зрения предложения регионов избыточны и имеющихся процедур достаточно. «Каких-то эпохальных решений не было принято, но нам есть над чем работать и есть что обсудить. Предложения Татарстана – это взаимодействие с регламентом, поэтому это не просто», – добавляет член группы Николай Николаев. Если половина регионов против какого-то законопроекта, нужно принимать это во внимание и смотреть риски, поясняет человек, близкий к руководству Госдумы.

На заседании Совета законодателей в марте председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил, чтобы законопроекты из регионов сначала получали поддержку в совете, а уже потом вносились в Думу. Эта норма должна быть рекомендательной, но нужно сделать все, чтобы регионы были заинтересованы в поддержке Совета законодателей, говорил он.

Эта тема вечная, интерес к ней возник, потому что прослеживается желание думского руководства упорядочить этот процесс, считает политолог Ростислав Туровский. По его мнению, одному региону продвинуть свою инициативу почти невозможно, а с помощью Совета законодателей можно лучше организовать процесс. Ситуация резко не изменится, но, возможно, будет больше обсуждений и более толковый отбор, считает эксперт.