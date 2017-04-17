Партии запретили снимать с выборов из-за ошибок в документах кандидатов

Конституционный суд признал противоречащими Конституции положения 42-й статьи закона о выборах депутатов Госдумы, которые позволили Центризбиркому снять с выборов в сентябре прошлого года весь список Российской партии пенсионеров за справедливость (РППС). В партийном списке оказалось 169 кандидатов, выдвинутых в 166 округах, в то время как закон разрешает выдвигать в округе не более одного кандидата.

Баллотировавшиеся по списку адвокат Игорь Трунов и экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич доказывали, что закон в этой части нарушает конституционное право граждан избирать и быть избранными. По их мнению, ЦИК должен был исключить кандидатов в тех округах, где были выявлены нарушения, а не отказывать партии в заверении всего списка. Они также указали на нарушение их права на судебную защиту, поскольку Верховный суд отказался рассматривать их жалобы как отдельных кандидатов.

Конституционный суд с заявителями отчасти согласился. Нормы, касающиеся выборов, не должны допускать деформирования смысла народовластия, создавать барьеры для осуществления пассивного избирательного права, отмечается в решении суда. Устранять нарушения нужно, но это вовсе не означает, что единственным выходом из ситуации может быть лишь полный отказ в заверении всего списка кандидатов. Средства реагирования нужно соотносить с природой и масштабом нарушений. Отстранение тех депутатов, в отношении которых было соблюдено правило «один округ - один кандидат», создает препятствия для реализации избирательных прав граждан и ограничивает электоральную конкуренцию партий, подчеркнул суд.

В то же время возможность оспаривания кандидатом решения ЦИК, касающегося всей партии, означало бы выход за рамки судебной защиты его пассивного избирательного права, указал суд. Кандидату никто не мешает участвовать в качестве заинтересованного лица в административном иске партии и не запрещено оспаривать решение ЦИК в части, непосредственно затрагивающей его пассивное избирательное право.

Трунов называет свою победу «виртуальной»: она не позволяет исправить допущенное нарушение. Решение Конституционного суда не является основанием для отмены результатов выборов, напоминает он. Хотя, по идее, именно это следовало сделать: кандидаты, чьи права были нарушены, должны участвовать в выборах, а граждане должны получить возможность полноценного выбора, которой их лишили. «Да, на следующих выборах такое нарушение уже не повторится. Но у нас – что, как у Маклауда, две или три жизни?» Впрочем, добавляет Трунов, аналогичная жалоба от его имени подана еще и в ЕСПЧ. И вот там он ставит вопрос о необходимости отмены результатов выборов, если кандидат был незаконно снят с предвыборной гонки.