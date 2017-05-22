Путин вернул вооруженную охрану инкассаторам

Президент Владимир Путин скорректировал свой указ о мерах безопасности на время Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу, которые состоятся летом 2017 и 2018 гг. Серьезно смягчен запрет на оборот оружия в этот период для частных охранников, которых нанимают для защиты инкассаторов коммерческие банки, а также для спортсменов-стрелков.

Новая редакция указа опубликована на портале правовой информации. Юридическим лицам с особыми уставными задачами, к числу которых относятся частные охранные предприятия (ЧОПы) и ведомственная охрана «Газпрома», «Транснефти» и «Роснефти», разрешены действия с оружием, которые необходимы для защиты жизни и здоровья граждан, собственности, ценных и опасных грузов, а также спецкорреспонденции. В частности, им разрешено ношение и использование оружия. Спортсменам-стрелкам разрешены манипуляции со спортивным огнестрельным оружием, которые требуются при подготовке и проведению всероссийских и международных спортивных соревнований, следует из текста указа.

Ранее, 9 мая, Путин издал указ, который почти полностью запретил оборот гражданского и служебного оружия в Москве и ряде регионов с 1 июня по 12 июля 2017 г. и с 25 мая по 25 июля 2018 г. Запрет затрагивал Москву и ряд других регионов, где в эти даты запланированы состязания Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу. В результате без вооруженной охраны на этот период рисковали остаться инкассаторские службы коммерческих банков – частные банки не имеют права использования ни служебного, ни гражданского оружия и нанимают для охраны своих инкассаторов ЧОПы, которые временно лишались права как-либо использовать оружие.

Кроме того, первоначальный запрет затрагивал ведомственную охрану «Газпрома», «Транснефти» и «Роснефти», которая не имеет права использовать боевое оружие, оборот которого президент не запрещал.