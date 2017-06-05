Суд дал экс-директору Библиотеки украинской литературы четыре года условно

Это на год меньше, чем просил гособвинитель; защита Натальи Шариной обжалует приговор

Мещанский суд Москвы приговорил к четырем годам условно бывшего директора Библиотеки украинской литературы Наталью Шарину Валерий Шарифулин / ТАСС

Мещанский суд Москвы приговорил к четырем годам условно бывшего директора Библиотеки украинской литературы Наталью Шарину, сообщает ТАСС. Она признана виновной в экстремизме, поскольку при обыске в библиотеке была найдена запрещенная в России литература, и в растрате. Гособвинение просило для нее пять лет условно, сама подсудимая заявила, что не считает себя виновной, и попросила ее оправдать.

Иск потерпевшей стороны – Библиотеки украинской литературы – будет рассмотрен отдельно. Ранее сообщалось, что с бывшего директора хотят взыскать 2,38 млн руб.

«Суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимой, – цитирует "Интерфакс" приговор судьи Елены Гудовшниковой. "Шарина совершила действия, направленные на возбуждение национальной ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Она же, Шарина, совершила растрату денежных средств в корыстных целях", – цитирует ее ТАСС.

Шарина заявила, что приговор ей непонятен. «Разжигание ненависти – это какие это действия? Так какие действия я провела? Ни один свидетель этого не подтвердил, нет ни одного доказательства. Книги не признаны экстремистскими», – сказала она (цитаты «Интерфакса).

Обыски в библиотеке прошли по жалобе ее бывшего сотрудника Сергея Сокурова, которого поддержал муниципальный депутат района Якиманка Дмитрий Захаров. Его знакомые украинцы жаловались, что библиотека превратилась «в рассадник русофобии, где распространяют информацию о голодоморе и не осуждают УПА», говорил депутат «Ведомостям».

После уголовного дела об экстремизме против Шариной было выдвинуто обвинение в растрате и растрате в особо крупном размере. По версии следствия, она расходовала предназначенные для выплаты юристам библиотеки средства на свою защиту по первому уголовному делу об экстремизме и фиктивно устроила на работу двух юрисконсультантов.

В декабре 2015 г. на заседании президентского Совета по культуре и искусству Владимир Путин заявил, что ему неизвестны обстоятельства ареста Шариной, и пообещал разобраться в сложившейся ситуации. В апреле 2016 г. президент поручил мэрии подготовить предложения по сохранению и использованию фондов Библиотеки украинской литературы по итогам заседания Совета по культуре и искусству. В сентябре стало известно, что мэрия решила сохранить библиотеку, но передать ее Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы им. М. Рудомино (ВГБИЛ, Иностранка). Предполагалось, что книжное собрание украинской библиотеки станет основой фонда Центра славянских культур, которую на базе ВГБИЛ создают Иностранка и департамент. В марте 2017 г. Шариной сообщили об увольнении, рассказал журналистам ее адвокат Иван Павлов.

Шарина также назвала приговор и само уголовное дело политическим. «Я 35 лет работала библиотекарем. Видимо, разрушение библиотеки было выгодно. Мне жалко библиотеку», - сказала она. По ее словам, ни одной экстремистской книги в библиотеки не было, а 16 экстремистских книг ей было подброшено.

Гособвинитель Людмила Баландина сообщила «Интерфаксу», что не будет обжаловать приговор и довольна им. Защита намерена приговор обжаловать, заявил адвокат Шариной Иван Павлов.

По версии следствия и суда, Шарина в 2011–2015 гг., являясь должностным лицом, в нарушение закона «О противодействии экстремистской деятельности» организовала распространение среди посетителей библиотеки книжных изданий Дмитро Корчинского, которые признаны судом экстремистскими материалами и запрещены к использованию. Шарина также сообщала об изъятии из библиотеки детского журнала «Барвинок», в котором оперативники «увидели флаг "Правого сектора" (запрещенная в России организация)».

28 октября 2015 г. в Библиотеке украинской литературы прошли обыски, на следующий день Шарина была задержана правоохранительными органами по подозрению в экстремизме и оказалась сначала под стражей, затем была переведена под домашний арест. Адвокат библиотекаря Евгений Смирнов осенью 2015 г. сообщал, что при перевозке в автозаке из отдела полиции в ИВС она получила компрессионный перелом позвоночника, когда машину тряхнуло на «лежачем полицейском». Домашний арест библиотекарь оспорила в ЕСПЧ.

Корчинский участвовал в военных действиях в Донбассе на стороне украинских войск, в России против него возбуждены уголовные дела за призывы к развязыванию войны и террористической деятельности, его организация «Братство» запрещена на территории России. «Коммерсантъ» напоминал, что в 2005 г. он проводил инструктаж по борьбе с «оранжевой революцией» для членов движения «Наши» на Селигере, а также входил в совет Международного евразийского движения Александра Дугина, но в 2007 г. покинул его «в связи с антиукраинской деятельностью организации».

На следующий день после первых обысков в Библиотеке украинской литературы стало известно, что мэрия Москвы решила передать ее от департамента культуры Москвы в ведомство департамента национальной политики. Соответствующее распоряжение Сергея Собянина вступило в силу 1 января 2016 г.