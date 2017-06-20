Общественная палата обещает быть ближе к обществу

Валерий Фадеев обещает приблизить Общественную палату к обществу Виталий Белоусов / РИА Новости

Секретарем Общественной палаты шестого состава избран главный редактор журнала «Эксперт» и ведущий «Первого канала» Валерий Фадеев. Других кандидатов на этот пост не было. Фадеев заявил журналистам, что палата должна «брать на себя ответственность за повестку дня», объясняя, например, смысл разрабатываемых экономических программ. Кроме того, по его словам, надо усиливать общественные палаты в регионах, делая их более независимыми от региональных властей, но одновременно нужно, чтобы гражданское общество больше коммуницировало с властями.

Опросы показали, что секретарем палаты должен быть известный человек, а «не как предыдущий секретарь Александр Бречалов – его никто не знал», поясняет собеседник в администрации президента. Второй запрос от гражданского общества – чтобы было «меньше разговоров, а больше компетенций», продолжает он: «Общественная палата должна формировать народную повестку, быть буфером между властью и обществом. Также она должна стать инструментом общественной экспертизы». Судя по кадровому составу палаты, говорить об изменении ее роли рано, говорит человек, близкий к администрации президента: «Туда попали люди, которые были в прежних составах, или те, кто не имеет достаточно опыта и авторитета, чтобы исполнять такие важные функции, как нулевое чтение законопроектов или взаимодействие с органами власти. Энтузиазм новичков – это хорошо, но отсутствие людей, которые бы являлись лидерами в каких-то сегментах третьего сектора, усложняет задачу». Прошлый состав палаты – «упущенное время, а после любого кризиса нужен восстановительный рост, и во многом это будет зависеть от Фадеева», резюмирует он.

Фадееву принадлежат 12,9% Издательского дома «Эксперт». Сотрудникам этого журнала регулярно задерживали зарплаты (многим – более чем на девять месяцев), а в 2015 г. на протяжении полугода вообще не выплачивали денег. И сейчас у ИД есть проблемы с финансами. На протяжении многих лет «Эксперт» привлекает кредиты у другого акционера холдинга – госбанка ВЭБ. В 2014 г. банк увеличил «Эксперту» открытую на восемь лет кредитную линию со 100 млн до 550 млн руб., но и по кредиту компания расплачивается нерегулярно, следует из судебных актов. В конце 2016 г. банк «Глобэкс» подал иск к «Эксперту», потребовав компенсировать более 88 млн руб. долга по кредиту. В итоге было заключено мировое соглашение, по которому «Эксперт» должен был заплатить только долг в 65 млн руб., а оставшуюся сумму (начисленные проценты) не выплачивать. По данным «СПАРК-Интерфакса», всего в 2016 г. к «Эксперту» было подано судебных исков на 427 млн руб. «Тяжелое положение на рынке, проблемы есть, но они решаются», - сказал Фадеев «Ведомостям».

Кто пришел По квоте президента (40 человек) в палату прошли, в частности, шахматист Сергей Карякин, тренер Ирина Винер-Усманова, бывший вице-премьер Борис Алешин. 84 члена делегировали регионы, 43 отобраны от НКО, в их числе директор благотворительного фонда Елена Альшанская, руководитель «WWF Россия» Игорь Честин, а также близкие к Кремлю политологи Андрей Шутов и Глеб Кузнецов.

Руководителем аппарата Общественной палаты планируется назначить бывшего исполнительного директора фонда клуба «Валдай», бывшего заместителя главреда МИА «Россия сегодня» Павла Андреева, сообщили собеседники в администрации президента и в Общественной палате. Во вторник с новым составом палаты встретится президент.

Важно, чтобы члены Общественной палаты не уводили ее деятельность «по своим направлениям», а занимались полезной для всех деятельностью, считает руководитель ФоРГО Константин Костин: «Фадеев хорошо известен новой команде внутриполитического блока Кремля, у него выстроенные коммуникации и устойчивая репутация, он был членом палаты нескольких составов». В первых двух составах палаты был перекос политической и правозащитной составляющей, потом появилось новое направление – социальная работа, говорит эксперт: «Важно развивать именно это направление, тогда гражданское общество начнет выполнять свою главную функцию – создавать поле для солидарности и общих ценностей и выступать самодостаточным сектором в отношениях с органами власти».

Общественная палата – имитационный орган, созданный государством, чтобы изображать общение с гражданским обществом, «настоящее же гражданское общество находится с государством в состоянии войны», уверен эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников: «Фадеев продолжит имитировать эту активность. Он экономист, может, будет уделять внимание экономической составляющей, хотя это не дело Общественной палаты». Поначалу можно было говорить, что новый внутриполитический блок Кремля не может что-то изменить в политической сфере, «но сейчас можно сказать, что уже и не хочет», говорит эксперт: «Тактика и стратегия политического планирования у них инерционная. Для людей в Кремле ситуация непростая, они сталкиваются с новым явлением – пробуждающимся обществом, которому не давали выражать свое мнение с помощью выборов. На это надо отвечать, но сформулировать ответ сложно – надо выбирать Путина, а слепить новые ожидания, связанные с ним, очень сложно. И эти задачи решают не методами демократизации, а теми же способами, какими это делали [прежние кураторы внутренней политики] Владислав Сурков и Вячеслав Володин. Стиль Сергея Кириенко не виден – все идет как будто самотеком».

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