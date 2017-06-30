После ликвидации ФМС число нарушений прав мигрантов резко выросло

Главными причинами обращения к правозащитникам являются задержание полицией, желание получить консультацию по миграционному праву, незаконное выдворение и невыплата зарплаты Евгений Разумный / Ведомости

Подчинение миграционной службы МВД вчетверо увеличило число нарушений прав мигрантов. Об этом говорится в докладе «Нарушение прав мигрантов государственными органами России», подготовленном фондом «Миграция XXI век» в рамках проекта Центра комплексной правовой поддержки мигрантов. По словам юриста фонда Валентины Чупик, с начала реализации проекта в октябре 2016 г. к ним обратилось 6500 человек, при этом граждан Украины, составляющих почти 25% от всех въехавших в Россию, среди обратившихся почти нет, зато 28% из них – граждане Киргизии, которых среди мигрантов 11%. 87% обратившихся за помощью – мужчины с полным комплектом документов, 13% – взрослые женщины и только 26 человек относились к «уязвимым» категориям вроде беженцев, тяжелобольных и несовершеннолетних, отмечает Чупик: «То есть чаще всего это не нелегалы, а взрослые здоровые мужчины с документами, принадлежащие к видимым меньшинствам. Полиция не задерживает граждан Украины или Молдавии, но задерживает киргизов – граждан России».

Главными причинами обращения к правозащитникам являются задержание полицией, желание получить консультацию по миграционному праву, незаконное выдворение и невыплата зарплаты. Более трех четвертей всех обращений связаны с конфликтами мигрантов с государственными органами. Самые распространенные нарушения прав мигрантов полицейскими связаны с произвольными задержаниями и неподобающим обращением (см. график), а со стороны сотрудников главного управления по вопросам миграции (ГУВМ) МВД чаще всего случаются отказы в предоставлении мигрантам справок и выписок, унижающее обращение, отказ в доступе информации, затягивание в оформлении документов. Однако, по словам авторов доклада, «ГУВМ – золото по сравнению с судами», где среди главных нарушений прав мигрантов правозащитники отмечают предвзятость, несоблюдение сроков, неуведомление посольства, «оптовые слушания».

«Добросовестные мигранты и их работодатели, оформляющие все документы, проигрывают недобросовестным», – говорит президент Фонда поддержки законодательных инициатив Григорий Томчин: из-за этого, по его словам, в Россию может увеличиться поток мигрантов, не склонных к соблюдению законов. Раньше было разделение компетенций между МВД и ФМС, когда за полицией был закреплен только контроль режима пребывания мигрантов, теперь же она отвечает за все и это вызвало рост числа нарушений, отмечает руководитель фонда «Миграция XXI век» Вячеслав Поставнин. Между тем нарушение прав мигрантов грозит ростом среди них экстремистских настроений, поэтому необходимо все-таки отделять миграционную часть от правоохранительной функции, полагает Поставнин.

На запрос в МВД «Ведомости» ответа не получили. По словам сотрудника центрального аппарата МВД, установок, требующих проверять документы только у граждан определенной наружности, нет и быть не может, но нельзя исключать злоупотребления отдельных сотрудников. Что же касается жалоб на работу ГУВМ, то переходный период после упразднения ФМС сказался на качестве их работы, признает собеседник. В комитете Госдумы по делам СНГ нет подобной статистики, говорит его председатель Леонид Калашников: «Кроме самого МВД, такой информацией никто располагать не может, хотя и у них такой контроль вряд ли ведется. Экспертная оценка может быть близка к действительности, но это все-таки не объективная реальность».