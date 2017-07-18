Страсбургский суд занялся судьбой российского пацифиста

Пацифист дошел до Страсбурга Холявчук Светлана / ТАСС

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу Максима Дягилева, получившего отказ в направлении на альтернативную гражданскую службу (АГС), сообщил представляющий его интересы Александр Передрук из организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга». В сентябре 2014 г. Дягилев обратился в военкомат с заявлением о замене службы по призыву на АГС, поскольку служба в армии противоречит его пацифистским убеждениям. Военкомат ему отказал, а суды подтвердили законность отказа. В частности, Фрунзенский райсуд Санкт-Петербурга решил, что подобные взгляды должны формироваться в течение определенного времени, а внезапно возникшие взгляды не могут быть основанием для АГС.

В 2016 г. россиянин пожаловался в ЕСПЧ на нарушение статей европейской Конвенции о свободе совести и запрете дискриминации. Заявитель допускает, что государство может сомневаться в искренности претендентов на АГС, но такие сомнения должны подтверждаться доказательствами. Именно поэтому многие государства, не оценивая правдивость ходатайств, основанных на религиозно-этических соображениях, дают заявителю право свободного выбора между военной службой и АГС, говорится в жалобе. Дягилев, закончивший философский факультет одного из петербургских вузов, настаивает, что его взгляды формировались в течение продолжительного времени, говорит Передрук: «Государство имеет право устанавливать условия, позволяющие одобрять АГС тем, кто имеет истинные убеждения против военной службы. Вряд ли кто-то рассматривает возможность пойти на АГС из-за меркантильных целей, поскольку работа предлагается не самая интересная для молодых людей, а срок службы дольше, чем у военной».

ЕСПЧ задал российским властям ряд вопросов, в том числе имело ли место вмешательство в свободу совести, есть ли способ для рассмотрения замены обязательной военной службы на альтернативную и соотносилась ли просьба заявителя с этой процедурой. Также Россию попросили предоставить общую статистику по АГС.

Для решения этого вопроса не обязательно идти в ЕСПЧ, уверена ответственный секретарь Союза солдатских матерей России Валентина Мельникова: «Призыв – это бюрократическая процедура, если граждане включились в нее неправильно, то им могут отказать без каких-либо оснований. Но этот вопрос почти всегда успешно можно решить в российских судах».