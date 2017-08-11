Демократия
Статья опубликована в № 4383 от 11.08.2017 под заголовком: Поиск оттенков серого

Партия роста включилась в президентскую кампанию

Шансов у ее кандидатов нет, но запрос на новые лица на выборах-2018 существует, считают эксперты

Партия роста, возглавляемая бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, объявила в четверг о старте внутрипартийных праймериз для кандидатов в президенты. Их будет четверо: федеральный секретарь партии Александр Хуруджи, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, экс-депутат Госдумы от «Справедливой России» и депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева и бизнесмен Дмитрий Потапенко. Титов, ранее не исключавший своего участия в президентской гонке, остается вне конкурса, сказал Мариничев, в качестве кандидата его пока не рассматривают. Голосование за кандидатов будет вестись на партийном сайте с использованием технологии блокчейна – это гарантирует отсутствие «накруток», уверяет Мариничев.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике