Партия роста включилась в президентскую кампанию

Шансов у ее кандидатов нет, но запрос на новые лица на выборах-2018 существует, считают эксперты

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Бизнесмен Дмитрий Потапенко (в центре) готов представлять партию бизнес-омбудсмена Бориса Титова (справа) на выборах президента в марте 2018 г. Максим Стулов / Ведомости

Партия роста, возглавляемая бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, объявила в четверг о старте внутрипартийных праймериз для кандидатов в президенты. Их будет четверо: федеральный секретарь партии Александр Хуруджи, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, экс-депутат Госдумы от «Справедливой России» и депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева и бизнесмен Дмитрий Потапенко. Титов, ранее не исключавший своего участия в президентской гонке, остается вне конкурса, сказал Мариничев, в качестве кандидата его пока не рассматривают. Голосование за кандидатов будет вестись на партийном сайте с использованием технологии блокчейна – это гарантирует отсутствие «накруток», уверяет Мариничев.