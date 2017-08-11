Статья опубликована в № 4383 от 11.08.2017 под заголовком: Поиск оттенков серого
Партия роста включилась в президентскую кампанию
Шансов у ее кандидатов нет, но запрос на новые лица на выборах-2018 существует, считают эксперты
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Бизнесмен Дмитрий Потапенко (в центре) готов представлять партию бизнес-омбудсмена Бориса Титова (справа) на выборах президента в марте 2018 г.
Максим Стулов / Ведомости
Партия роста, возглавляемая бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, объявила в четверг о старте внутрипартийных праймериз для кандидатов в президенты. Их будет четверо: федеральный секретарь партии Александр Хуруджи, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, экс-депутат Госдумы от «Справедливой России» и депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева и бизнесмен Дмитрий Потапенко. Титов, ранее не исключавший своего участия в президентской гонке, остается вне конкурса, сказал Мариничев, в качестве кандидата его пока не рассматривают. Голосование за кандидатов будет вестись на партийном сайте с использованием технологии блокчейна – это гарантирует отсутствие «накруток», уверяет Мариничев.
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