Статья опубликована в № 4437 от 26.10.2017 под заголовком: Китай преемника не дождался
Си Цзиньпин переизбран генсеком, но не представил своего преемника
Это конец коллективного правления в Китае, считает эксперт
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Выступление Си Цзиньпина на открытии съезда стало самой долгой официальной речью в истории Китая
автор / AP
В Пекине в среду был объявлен новый состав высших партийных органов – политбюро ЦК компартии Китая (КПК) и его постоянного комитета, избранных по итогам XIX съезда КПК. Из семи членов комитета были заменены пять (кроме избранного на второй срок генсека ЦК Си Цзиньпина и премьера госсовета Ли Кэцяна). Начиная с 1990-х гг. в начале второго срока генсека в политбюро традиционно вводился более молодой член партии, который считался преемником и мог оставаться у руля 10 лет после ухода предшественника (по достижении 69 лет). Но всем новичкам постоянного комитета больше 60 лет, и у 64-летнего Си нет явного преемника моложе его, что вызывает разговоры о том, что Си может остаться во главе Китая и через пять лет.
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