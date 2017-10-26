Политика
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Нина Ильина
Международная жизнь
Статья опубликована в № 4437 от 26.10.2017 под заголовком: Китай преемника не дождался

Си Цзиньпин переизбран генсеком, но не представил своего преемника

Это конец коллективного правления в Китае, считает эксперт

В Пекине в среду был объявлен новый состав высших партийных органов – политбюро ЦК компартии Китая (КПК) и его постоянного комитета, избранных по итогам XIX съезда КПК. Из семи членов комитета были заменены пять (кроме избранного на второй срок генсека ЦК Си Цзиньпина и премьера госсовета Ли Кэцяна). Начиная с 1990-х гг. в начале второго срока генсека в политбюро традиционно вводился более молодой член партии, который считался преемником и мог оставаться у руля 10 лет после ухода предшественника (по достижении 69 лет). Но всем новичкам постоянного комитета больше 60 лет, и у 64-летнего Си нет явного преемника моложе его, что вызывает разговоры о том, что Си может остаться во главе Китая и через пять лет.

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