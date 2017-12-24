В Москве прошла акция Яшина в защиту честных выборов

Ярослав Чингаев / для Ведомостей

Председатель совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин сегодня выступил в Лермонтовском сквере Москвы перед людьми, собравшимися на организованную им акцию, сообщил корреспондент «Ведомостей» с места событий.

Перед началом акции к Яшину домой пришла полиция, а на выходе из дома ему зачитали представление прокуратуры, запрещающее проводить встречу в сквере. Однако задерживать оппозиционера не стали, и около 15.15 мск он появился близ метро «Красные Ворота». Полиция не препятствовала участникам акции и не перекрывала сквер. Участников с протестной символикой среди собравшихся почти не было - лишь немногие пришли со значками «За Навального» и «День свободных выборов», а несколько - с цветами, как просил Яшин.

В ходе выступления перед собравшимися Яшин заклеймил несменяемость власти и коррупцию, назвав президента Владимира Путина «главным политическим коррупционером в нашей стране». Он раскритиковал систему власти на всех уровнях, в том числе на муниципальном, призвав менять ее снизу. Он обратился и к полицейским: «Уважаемые сотрудники полиции, помните, что мы добиваемся защиты не только своих прав, но и ваших. Хотим, чтобы вы не были унижаемой частью общества и могли гордиться своей профессией».

Во время митинга его несколько раз спросили из толпы про оппозиционера Дмитрия Гудкова, но Яшин на эти вопросы не ответил.

Выступление Яшина длилось около получаса. Попыток задержания оппозиционера «на отходе» не было, но много участников - вначале примерно 200 - решили проводить его пешком до дома по Каланчевской улице. Полиция этому не препятствовала, просила лишь идти по тротуару и не занимать проезжую часть. Перед тем как зайти домой, Яшин еще раз всех поблагодарил и сказал, что если бы его не провожали столько людей, то его бы наверняка задержали.

Всего в акции, по оценке «Ведомостей», участвовали около 500 человек, пресс-служба ГУМВД России сообщила о 300 участниках. Изначально заявка подавалась на акцию численностью до 5000 человек.

Акция и оппозиция

Акция «День свободных выборов» в Лермонтовском сквере должна была стать первым массовым митингом после относительного успеха опозиции на сентябрьских муниципальных выборах в Москве, но широкой мобилизации не получилось. 13 декабря Илья Яшин с единомышленниками предложили провести митинг-праздник 24 декабря – в день, когда ожидалось выдижение Владимира Путина в президенты. Инициатива вызвала недовольство мэрии, объявившей, что массовое мероприятие районного масштаба требует согласования на уровне правительства Москвы. 19 декабря заявку на другой митинг, на традиционном для оппозиции месте – проспекте Сахарова, подал политик Дмитрий Гудков (заявил об участии в выборах мэра Москвы в 2018 г.), и этот митинг был согласован.

Запрет акции Яшина московские власти подкрепили в суде. Муниципальный депутат от «Единой России» Алевтина Базеева 19 декабря подала иск об исключении «праздника свободных выборов» из календаря районных мероприятий в Мосгорсуд, который удовлетворил его на следующий же день. Яшин попросил Гудкова отозвать заявку: он написал в Facebook, что «чиновники пытаются его [Гудкова] использовать против нас в своих политических целях». Гудков заявку отозвал, пояснив, что не является спойлером и не хочет, чтобы его считали таковым. «Дальше обсуждать всю эту ситуацию не будем: все и так увидели, как тесно и уютно живется в нашем клубке единомышленников», - отметил он.

В пятницу, 22 декабря, депутаты во главе с Яшиным предложили перенести «День свободных выборов» на проспект Сахарова, но в этом им было отказано. В воскресенье утром Яшин объявил, что вместо «Дня свободных выборов» в Лермонтовском сквере пройдет собрание граждан. «Праздник полиция сорвала, потому я подписал распоряжение о проведении собрания граждан. Это мое законное право как главы муниципалитета», - написал Яшин в Twitter.

Как прошла акция в Лермонтовском сквере