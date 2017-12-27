В Петербурге произошел взрыв в магазине «Перекресток»

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ст. 30 и ст. 105 ч. 2 УК Anton Vaganov / Reuters

В Санкт-Петербурге произошел взрыв в магазине сети «Перекресток». Речь идет о магазине, расположенном в торговом центре «Гигант холл» на Кондратьевском проспекте, передает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по Петербургу и Ленинградской области. «В здании произошел хлопок. Спасатели уже работают на месте. Эвакуация произведена, возгорания нет», - рассказали в МЧС. На месте взрыва работают правоохранительные органы.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ст. 30 и ст. 105 ч. 2 УК (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом). Как сообщили в СКР, во время взрыва пострадали четыре человека. По данным источника ТАСС, пострадали не менее 10 человек, четверо госпитализированы. Как уточнил «Фонтанке» глава Калининского района Василий Пониделко, восемь человек обратились за медицинской помощью. Некоторые после медицинского осмотра отказались от госпитализации.

О силе взрыва не сообщается. По информации издания «Фонтанка», взрыв устройства небольшой мощности произошел в камере хранения магазина. Внутри магазина разбиты стекла. Сила взрыва эквивалентна 200 г тротила, рассказал «Интерфаксу» источник.

Председатель СКР Александр Бастрыкин отправил на место происшествия опытных следователей и криминалистов центрального аппарата ведомства.

Как рассказали в МВД, взрыв произошел в 18.30 мск. «Выясняются обстоятельства инцидента», - уточнили в ведомстве. Повреждений несущих конструкций здания нет. На площади Калинина оперативники развернули штаб.