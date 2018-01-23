Керимов вернулся во Францию после поездки в Россию

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Ранее Керимову разрешили трехдневную поездку в Россию, для того чтобы навестить серьезно больного родственника
Валерий Шарифулин/ТАСС
Российский сенатор Сулейман Керимов вернулся во Францию, где его обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прокурора Ниццы Жан-Мишеля Претра.
Керимову разрешили съездить в Россию на три дня, для того чтобы навестить серьезно больного родственника – брата или сводного брата, сообщал прокурор Ниццы 19 января. Керимов должен был вернуться во Францию в понедельник. Собеседник «Ведомостей» в окружении Керимова говорил, что он вернется во Францию до конца дня.
В понедельник стало известно, что Керимов во время визита в Россию встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Керимов считает себя невиновным и уверен в том, что сумеет это доказать, сообщала пресс-служба Совфеда. В этом же сообщении отмечалось, что сенатор надеется вернуться в Россию и не собирается скрывается от французского следствия. Когда именно состоялась встреча с Матвиенко, пресс-служба Совета Федерации не уточнила. Неизвестно также, где именно находился Керимов и что он делал в остальное время поездки.
Сулеймана Керимова задержали в аэропорту Ниццы 20 ноября. Французские власти предъявили ему обвинение в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Его отпустили на свободу под залог в 5 млн евро. Позднее сумму увеличили в восемь раз - до 40 млн евро. При этом сенатору запретили покидать территорию Франции. В декабре издание 20minutes сообщило со ссылкой на прокурора Ниццы, что Керимова также подозревают в незаконном ввозе во Францию от 500 млн до 750 млн евро.
Российские власти, в частности МИД и Совет Федерации, неоднократно заявляли о готовности защищать Керимова и напоминали о его статусе сенатора. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что для защиты интересов Керимова будут приложены все возможные усилия. В поддержку Керимова письмо французскому президенту Эммануэлю Макронунаписали 13 российских кавалеров ордена Почетного легиона (высшая французская награда за заслуги перед страной). Среди них бизнесмен Михаил Прохоров и президент Сбербанка Герман Греф. Они попросили принять во внимание благотворительную деятельность Керимова и его слабое здоровье.
В какие проекты вкладывается Сулейман Керимов
PhotoXPress
В 1999 г. Сулейман Керимов стал депутатом Государственной думы. В том же году купил акции нефтяной торговой компании «Нафта-Москва» — преемника советского монополиста «Союзнефтеэкспорт». На снимке (слева направо): депутаты, члены комитета Госдумы по безопасности Сулейман Керимов, Ахмед Билалов и заместитель начальника Главного управления правовой работы и внешних связей МВД Татьяна Москалькова
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Дмитрий Донской / РИА Новости
В 2003 г. «Нафта-Москва» получила заем у Внешэкономбанка, который был инвестирован в акции компании ОАО «Газпром». В следующем году Сбербанк предоставил структурам Керимова заем в общем размере $3,2 млрд. К 2006 г. «Нафта-Москва» стала владельцем 4,25% акций «Газпрома» и 5,6% акций Сбербанка
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KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP
В 2003-2004 гг. структуры «Нафта-Москва» скупили около 430 га земли в Рублево-Архангельском на западе Москвы
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Сергей Савостьянов / ТАСС
В июне 2005 г. Керимов стал владельцем СПК «Развитие» – крупнейшего строительного холдинга столицы, объединявшего корпорации «Главмосстрой», «Моспромстрой» и «Мосмонтажспецстрой». Однако спустя несколько месяцев продал его Олегу Дерипаске
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«Полиметалл»
В ноябре 2005 г. «Нафта-Москва» приобрела 70% акций «Полиметалла», горнорудной компании, занимающейся добычей серебра, золота и меди. В 2007 г. «Полиметалл» провел IPO на Лондонской фондовой бирже, после чего «Нафта-Москва» продала акции компании
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VALERY HACHE / AFP
В 2006 г. Ferrari Enzo, за рулем которого находился Керимов, потерял управление и врезался в дерево на Английской набережной Ниццы. Удар пришелся на бензобак, и машина сразу же загорелась (на фото – последствия аварии). Керимов с серьезными ожогами и травмами был доставлен на вертолете в ожоговый центр Марселя
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Денис Гришкин / Ведомости
Весной 2009 г. куплены 25% акций крупнейшего застройщика в России — группы ПИК
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Polyus Gold
В том же 2009 г. «Нафта-Москва» купила у Владимира Потанина за $1,3 млрд 37% акций компании «Полюс золото» - крупнейшего производителя золота в России
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Денис Абрамов / Ведомости
В июне 2010 г. Керимов и его партнеры Александр Несис, Филарет Гальчев и Анатолий Скуров приобрели 53% акций калийного гиганта «Уралкалий»
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Саид Царнаев / РИА Новости
В январе 2011 г. Керимов купил 100% футбольного клуба «Анжи» и пообещал сделать его чемпионом России по футболу
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Саид Царнаев / РИА Новости
Но планам не суждено было сбыться, в декабре 2016 г. он продал клуб
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Евгений Разумный / Ведомости
В декабре 2013 г. Керимов продал акции «Уралкалия» бизнесмену Михаилу Прохорову и владельцу «Уралхима» Дмитрию Мазепину. Тогда же Керимов продал весь пакет акций группы ПИК Сергею Гордееву и Александру Мамуту
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Polyus Gold
В 2015 г. структуры сына Керимова Саида консолидировали 95% акций Polyus Gold (головной компании «Полюс золото»), проведя выкуп акций у миноритариев. После оферты последовал делистинг Polyus Gold с Лондонской биржи. Сейчас Polyus Gold - принадлежит на 100% Саиду Керимову
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Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
Керимов был одним из крупнейших спонсоров строительства Московской соборной мечети. Фото с церемонии открытия мечети 23 сентября 2015 г.
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Валерий Шарифулин / ТАСС
Керимов и глава Чечни Рамзан Кадыров на открытии Московской соборной мечети
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Максим Стулов / Ведомости
В 2017 г. «Полюс» (прежнее название «Полюс золота») провела SPO на Московской и Лондонской бирже на $799 млн (без учета опциона)