Керимов вернулся во Францию после поездки в Россию

Ему разрешили уехать только на три дня

Ранее Керимову разрешили трехдневную поездку в Россию, для того чтобы навестить серьезно больного родственника Валерий Шарифулин/ТАСС

Российский сенатор Сулейман Керимов вернулся во Францию, где его обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прокурора Ниццы Жан-Мишеля Претра.

Керимову разрешили съездить в Россию на три дня, для того чтобы навестить серьезно больного родственника – брата или сводного брата, сообщал прокурор Ниццы 19 января. Керимов должен был вернуться во Францию в понедельник. Собеседник «Ведомостей» в окружении Керимова говорил, что он вернется во Францию до конца дня.

В понедельник стало известно, что Керимов во время визита в Россию встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Керимов считает себя невиновным и уверен в том, что сумеет это доказать, сообщала пресс-служба Совфеда. В этом же сообщении отмечалось, что сенатор надеется вернуться в Россию и не собирается скрывается от французского следствия. Когда именно состоялась встреча с Матвиенко, пресс-служба Совета Федерации не уточнила. Неизвестно также, где именно находился Керимов и что он делал в остальное время поездки.

Сулеймана Керимова задержали в аэропорту Ниццы 20 ноября. Французские власти предъявили ему обвинение в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Его отпустили на свободу под залог в 5 млн евро. Позднее сумму увеличили в восемь раз - до 40 млн евро. При этом сенатору запретили покидать территорию Франции. В декабре издание 20minutes сообщило со ссылкой на прокурора Ниццы, что Керимова также подозревают в незаконном ввозе во Францию от 500 млн до 750 млн евро.

Российские власти, в частности МИД и Совет Федерации, неоднократно заявляли о готовности защищать Керимова и напоминали о его статусе сенатора. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что для защиты интересов Керимова будут приложены все возможные усилия. В поддержку Керимова письмо французскому президенту Эммануэлю Макрону написали 13 российских кавалеров ордена Почетного легиона (высшая французская награда за заслуги перед страной). Среди них бизнесмен Михаил Прохоров и президент Сбербанка Герман Греф. Они попросили принять во внимание благотворительную деятельность Керимова и его слабое здоровье.

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