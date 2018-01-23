МОК объяснил отсутствие российских атлетов в списке приглашенных на Олимпиаду

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Отсутствие российских атлетов в списке приглашенных не обязательно означает, что они были уличены в употреблении допинга
Vadim Ghirda / AP
Отсутствие российских атлетов в списке приглашенных участников зимней Олимпиаде в Пхенчхане не обязательно означает, что они были уличены в употреблении допинга. Соответствующее заявление руководителя Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон размещено на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
«При составлении этого списка группа по рассмотрению приглашений <...> хотела, чтобы на зимние Олимпийские игры могли быть приглашены только чистые российские спортсмены», - отметила она. По ее словам, список составлялся таким образом, чтобы не было «ни малейшего сомнения или подозрения» в употреблении допинга любым из приглашенных российских атлетов. «Невключение в список приглашенных на Олимпиаду не обязательно означает, что спортсмен был уличен в употреблении допинга», - говорится в заявлении.
По словам Фурнейрон, в будущем могут запретить антидопинговые процедуры в отношении спортсменов, не включенных в список атлетов, рассматриваемых для приглашения.
В начале декабря председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) Софья Великая заявила, что ОКР попросит МОК быть беспристрастным при отборе российских спортсменов. «Мы не хотим, чтобы сложилась ситуация, когда на Игры пригласят только пятые и шестые номера сборной, а лидеров нет», – говорила Великая.
Во вторник ОКР заявил о невключении в список приглашенных шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана, биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова. Федерация фигурного катания России подтвердила информацию о недопуске к Олимпиаде спортсменов основного состава сборной команды по фигурному катанию Ксении Столбовой (парное катание с Федором Климовым) и Ивана Букина (танцы на льду с Александрой Степановой).
Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов рассказал о недопуске шорт-трекистов Владимира Григорьева, Дениса Айрапетяна, Евгении Захаровой и Татьяны Бородулиной. Также в участию в Играх не допущены конькобежцы Денис Юсков, Павел Кулижников и другие. В список допущенных также не попали ведущие хоккеисты российской сборной.
ОКР пообещал потребовать от МОКа в письменном виде разъяснить, почему «лидеры российских сборных команд по нескольким видам спорта не включены в список потенциальных участников» Олимпиады.
В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что контакт с МОКом поддерживается. Он надеется, что МОК объяснит причины недопуска российских спортсменов.
Как отреагировали в России на отстранение сборной от Олимпиады
AFP
«Во-первых, надо прямо сказать, что мы отчасти сами в этом виноваты, потому что дали повод для этого [отстранения сборной]. А во-вторых, считаю, что этим поводом воспользовались не совсем честным образом, мягко говоря», - сказал Путин. По мнению президента, МОК «не совсем честно» задействовал принцип коллективной ответственности в отношении сборной. «Ни в одной системе права мира коллективная ответственность не предусматривается», - указал Путин (цитаты по «Интерфаксу»)
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Андрей Гордеев / Ведомости
«Ни один спортсмен с чеченской пропиской не будет выступать под нейтральным флагом. А тех чеченских спортсменов, которые по всем критериям должны были попасть в сборную и поехать на Олимпиаду, мы будем чествовать как победителей!» - написал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram
2/15
Евгений Разумный / Ведомости
«Сегодняшнее решение непосредственно повлияет на судьбы нового поколения российских спортсменов, многие из которых впервые имеют возможность выступить на грядущих Олимпийских играх. Они не могут и не должны нести ответственность за допущенные ранее нарушения, равно как и чувствовать себя изгоями на большом спортивном празднике без национальной самоидентификации, без гимна, без флага», - заявил президент Олимпийского комитета России Александр Жуков
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Сергей Савостьянов/ТАСС
«Как можно уложить в голове запрет на участие в открытии и закрытии Олимпийских игр?! До чего мы дошли?! Сломить великую державу Россию?! Нет, не получится. У этой страны – большими буквами Россия – есть армия, ядерное оружие и великие люди <...> Мы уже давно всех победили. Они, в том числе МОК, уже расписались в своей никчемности», - заявила двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина (цитата по sports.ru)
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Андрей Гордеев / Ведомости
«Мы, спортсмены, – вне политики. Для нас это будет ответственный турнир, он ничем не будет отличаться от других. Патриотизм, любовь к стране – она в сердце. Для этого необязательно кричать или даже носить флаг на груди. Если, дай бог, удастся хорошо выступить, мы обязательно споем гимн», - сказал журналистам нападающий СКА и сборной России по хоккею Илья Ковальчук (цитата по «Р-спорту»)
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Евгений Разумный / Ведомости
«Если спортсмен не интересуется политикой, это не значит, что политика не интересуется спортсменом. Считаю решение об отстранении нашей сборной частью политической травли России. Сочувствую ребятам, которые честно готовились к ОИ-2018 и не смогут выступить под российским флагом», — написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «В контакте»
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Денис Абрамов / Ведомости
«Они не взяли нас санкциями, теперь они морят нас тем, что ехать или не ехать», - сказал глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев в эфире «Первого канала»
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Андрей Гордеев / Ведомости
«Это унизительно, и мне жаль спортсменов. Это огромное горе и шок. Мне трудно советовать что-либо спортсменам в такой ситуации. Но ехать за свой счет и выступать под нейтральным флагом - я не понимаю этого совсем», - заявил нападающий сборной России, капитан клуба НХЛ «Вашингтон кэпиталз» Александр Овечкин агентству «Москва»
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Андрей Гордеев / Ведомости
«Так решили только потому, что мы, по их мнению, должны были признать то, чего у нас нет, а у нас нет государственной программы допингового обеспечения спортсменов. Никакая страна, какими бы ужасными нас ни изображали, такого в страшном сне придумать не может. Теперь они наказывают наших спортсменов, уточняя, что "чистые" спортсмены без имени, без роду могут поехать», - заявила депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина (цитата по «Р-спорту»)
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Денис Гришкин / Ведомости
«У меня простая реакция. Это вообще безобразие, которое разрушает очень важный институт международного сотрудничества. Я был с самого начала за то, чтобы все восстановить как положено», - заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев «РИА Новости»
10/15
Андрей Гордеев / Ведомости
«Олимпиада без России - это пустой звук. Наша великая страна и самые сильные спортсмены очень раздражают партнеров за рубежом. Но и здесь мы покажем, что Россия сильная и сломать нас нельзя. И выступать мы должны только под флагом своей великой страны. Победа будет за нами!» - написала депутат Госдумы Наталья Поклонская на странице «В контакте»
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facebook.com / GerardXavierMarcelDepardieu
Известный французский актер Жерар Депардье принял участие во флешмобе в поддержку российских олимпийцев. На своей официальной странице в Facebook актер разместил фотографию, на которой он позирует с плакатом, на котором изображен девиз флешмоба No Russia No Games, что переводится как «Нет России - нет Игр»
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Владимир Гердо / ТАСС
«Есть люди, которые говорят, что надо ехать на Олимпиаду, все-таки это наши спортсмены, они ждали этих Игр, готовились к ним, прошли через лишения, болячки, кровь и пот и, конечно, мы не имеем права лишить их этого счастья. С другой стороны, страна готовилась, гордилась этими спортсменами, вкладывала силы, душу, средства, и лишить болельщиков такого удовольствия... Это будет очень сложное решение, с кондачка его принять нельзя», - сказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев «Интерфаксу»
13/15
Александр Шалгин / ТАСС
«МОК изменил принципам, предал, по сути, принципы международного олимпийского движения. На его знаменах было написано "О спорт, ты мир"... Теперь можно написать: "О спорт, ты война", потому что в олимпийское движение вместо мира принесены принципы войны, холодная война пришла и в олимпийское движение», - сказал «Интерфаксу» первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.
14/15
Евгений Разумный / Ведомости
Прежде чем реагировать на это решение, российским властям потребуются ответы на ряд вопросов, для чего потребуется контактировать с МОК, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ведомостей». Предстоит также решить, кто будет осуществлять контакты России с МОК, дал понять представитель Кремля. «До того, как будут получены ответы на эти вопросы, до того, как спортсмены сформулируют свою позицию, высказываться по этому поводу считаем преждевременным», — сказал Песков