МОК объяснил отсутствие российских атлетов в списке приглашенных на Олимпиаду

Отсутствие российских атлетов в списке приглашенных не обязательно означает, что они были уличены в употреблении допинга Vadim Ghirda / AP

Отсутствие российских атлетов в списке приглашенных участников зимней Олимпиаде в Пхенчхане не обязательно означает, что они были уличены в употреблении допинга. Соответствующее заявление руководителя Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон размещено на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

«При составлении этого списка группа по рассмотрению приглашений <...> хотела, чтобы на зимние Олимпийские игры могли быть приглашены только чистые российские спортсмены», - отметила она. По ее словам, список составлялся таким образом, чтобы не было «ни малейшего сомнения или подозрения» в употреблении допинга любым из приглашенных российских атлетов. «Невключение в список приглашенных на Олимпиаду не обязательно означает, что спортсмен был уличен в употреблении допинга», - говорится в заявлении.

По словам Фурнейрон, в будущем могут запретить антидопинговые процедуры в отношении спортсменов, не включенных в список атлетов, рассматриваемых для приглашения.

В начале декабря председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) Софья Великая заявила, что ОКР попросит МОК быть беспристрастным при отборе российских спортсменов. «Мы не хотим, чтобы сложилась ситуация, когда на Игры пригласят только пятые и шестые номера сборной, а лидеров нет», – говорила Великая.

Во вторник ОКР заявил о невключении в список приглашенных шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана, биатлониста Антона Шипулина и лыжника Сергея Устюгова. Федерация фигурного катания России подтвердила информацию о недопуске к Олимпиаде спортсменов основного состава сборной команды по фигурному катанию Ксении Столбовой (парное катание с Федором Климовым) и Ивана Букина (танцы на льду с Александрой Степановой).

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов рассказал о недопуске шорт-трекистов Владимира Григорьева, Дениса Айрапетяна, Евгении Захаровой и Татьяны Бородулиной. Также в участию в Играх не допущены конькобежцы Денис Юсков, Павел Кулижников и другие. В список допущенных также не попали ведущие хоккеисты российской сборной.

ОКР пообещал потребовать от МОКа в письменном виде разъяснить, почему «лидеры российских сборных команд по нескольким видам спорта не включены в список потенциальных участников» Олимпиады.

В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что контакт с МОКом поддерживается. Он надеется, что МОК объяснит причины недопуска российских спортсменов.

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