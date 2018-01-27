ФБР не нашло доказательств насильственной смерти Михаила Лесина

Сергей Портер / Ведомости

Федеральное бюро расследований (ФБР) США опубликовало первую часть отчета о смерти экс-министра печати России, «советника Владимира Путина» Михаила Лесина.

Расследование ФБР в значительной степени подтверждает ранее опубликованные сообщения полиции и данные медицинской экспертизы, опубликованные ранее. В 56-страничном файле, опубликованном ФБР, есть копии медицинского и токсикологического обследований тела Лесина, а также выводов судебных экспертов, сделанных после исследования видеоматериалов отеля, где экс-министр жил в последние дни.

В отчете ФБР говорится, что причиной смерти Лесина стал несчастный случай, «второстепенной причиной смерти» названа острая интоксикация этанолом. «Расследование установило, что нет никаких доказательств, указывающих, что Лесин умер в результате убийства или противозаконных действий третьих лиц», – говорится в документе.

Тело 57-летнего Лесина было обнаружено 5 ноября 2015 г. в номере отеля Dupont в Вашингтоне. В заключении федерального прокурора округа Колумбия говорилось, что Лесин «вошел в свой номер утром 4 ноября 2015 г. после нескольких суток чрезмерного употребления алкоголя и потерпел травмы, приведшие к смерти, находясь в номере в одиночестве». Анализ видео с камер отеля и новых материалов расследования позволил эксперту сделать вывод, что «непосредственной причиной смерти Лесина стали тупые черепно-мозговые травмы, в сочетании с травмами шеи, грудной клетки, верхних и нижних конечностей, причиной которых стали падения в состоянии острого алкогольного отравления», – говорилось в документе.

В июле прошлого года ресурс Buzzfeed со ссылкой на трех работников ФБР и одного офицера разведки сообщал, что причиной смерти Лесина был не несчастный случай, а убийство.

Лесин – бывший руководитель холдинга «Газпром-медиа», бывший министр печати России и один из создателей крупнейшего продавца рекламы Vi. После отставки с поста председателя правления «Газпром-медиа» Лесин много времени проводил в США, прежде всего в Лос-Анджелесе, где живет его семья. У него были проблемы со здоровьем, он перенес несколько тяжелых операций на спине.

С апреля 2004 г. по ноябрь 2009 г. Лесин был советником президента России и был уволен президентом Медведевым с жесткой формулировкой «за несоблюдение этики госслужащего». Неофициально сотрудники администрации президента говорили, что Лесин использовал статус советника президента, занимаясь бизнесом и участвуя в коммерческих переговорах. В интервью Forbes сам Лесин рассказывал, в частности, что консультировал Юрия Ковальчука при создании «Национальной медиа группы» (НМГ) в феврале 2008 г.