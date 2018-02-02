Политика / Демократия
Статья опубликована в № 4500 от 02.02.2018 под заголовком: Забастовка вне закона

Листовки за бойкот выборов признали незаконной агитацией в Москве

В регионах тоже стали штамповать решения против кампании Навального

Мосгоризбирком в четверг признал незаконной агитацией листовки с призывами к бойкоту выборов, сообщила комиссия. Полиции направлено представление о пресечении незаконной агитации и привлечении виновных к ответственности. Кроме того, сообщил «Интерфаксу» член комиссии Дмитрий Реут, комиссия обратится в прокуратуру, которая вправе инициировать ограничение доступа к ресурсам с такой агитацией.

Всероссийскую «забастовку избирателей» в декабре прошлого года объявил политик Алексей Навальный, после того как ЦИК отказался регистрировать его кандидатом в президенты из-за судимости по делу «Кировлеса». Навальный призвал сторонников не голосовать 18 марта. На его сайте опубликованы варианты листовок с призывами «не поддерживать переназначение» действующего президента Владимира Путина. Тогда же пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что призывы к бойкоту выборов следует изучить на предмет соответствия законодательству.

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