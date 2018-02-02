Листовки за бойкот выборов признали незаконной агитацией в Москве
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Мосгоризбирком в четверг признал незаконной агитацией листовки с призывами к бойкоту выборов, сообщила комиссия. Полиции направлено представление о пресечении незаконной агитации и привлечении виновных к ответственности. Кроме того, сообщил «Интерфаксу» член комиссии Дмитрий Реут, комиссия обратится в прокуратуру, которая вправе инициировать ограничение доступа к ресурсам с такой агитацией.
Всероссийскую «забастовку избирателей» в декабре прошлого года объявил политик Алексей Навальный, после того как ЦИК отказался регистрировать его кандидатом в президенты из-за судимости по делу «Кировлеса». Навальный призвал сторонников не голосовать 18 марта. На его сайте опубликованы варианты листовок с призывами «не поддерживать переназначение» действующего президента Владимира Путина. Тогда же пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что призывы к бойкоту выборов следует изучить на предмет соответствия законодательству.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}