Россия передумала вступать в Европейскую организацию по ядерным исследованиям

Крупнейшим проектом CERN считается большой адронный коллайдер Martial Trezzini / Keystone / AP

Россия отозвала заявку на членство в Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN), сообщила пресс-служба организации. «У CERN долгая история сотрудничества с Россией и хорошие отношения на всех уровнях. Тот факт, что Россия приняла решение не становиться ассоциированным членом, не меняет того глубокого сотрудничества, которое у нас есть и которое недавно усилилось», — сказала «РИА Новости» представитель пресс-службы Софи Тезаури.

Она отметила, что государство не обязано быть членом CERN, чтобы вносить важный вклад в ее работу. Тезаури подчеркнула, что решение Москвы никак не повлияет на ее участие в совместных проектах, а вопрос об ассоциированном членстве еще будет обсуждаться.

«Росатом» продолжит сотрудничать с CERN, заявили в департаменте коммуникаций госкорпорации. Компания поставляла и будет по мере необходимости поставлять в CERN оборудование при соответствующем заказе, сказали ТАСС в департаменте. Отзыв Россией заявки на вступление в CERN «абсолютно никак не скажется» на реализации совместных научных проектов «Росатома» и зарубежных участников в атомной сфере, добавили в госкорпорации.

Минобрнауки анонсировало новое соглашение с CERN. Документ может быть подписан уже в этом году, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства. Соглашение «зафиксирует участие России во второй фазе сооружения большого адронного коллайдера и всех экспериментов на этой установке». Новый документ проходит процедуру согласования.

Это соглашение будет иметь гораздо больший статус и значительно повысит уровень взаимодействия в отличие от ассоциированного членства в организации, подчеркнули в Минобрнауки. Именно поэтому Россия отозвала свою заявку об ассоциированном членстве, пояснили в ведомстве.

Европейская организация ядерных исследований была создана в 1953 г. Ее штаб-квартира находится в Женеве. CERN является крупнейшей в мире лабораторией физики высоких энергий. Ее крупнейшим проектом считается большой адронный коллайдер. В организацию входят 22 европейские страны, а ряд государств (в том числе Россия, США, Япония) имеют статус наблюдателей. В 2010 г. CERN решила дать неевропейским странам право на статус ассоциированного члена. Этот статус уже получили Пакистан, Турция и Украина.

Россия подала заявку на вступление в CERN в качестве ассоциированного члена в 2013 г. Этот статус обязывает страну платить взносы в бюджет организации и дает право голоса в Совете CERN. Заявка России была одобрена, но Москва ее отозвала. Источники «РИА Новости» говорят, что соответствующее решение было принято еще в ноябре 2017 г.