Генпрокуратура проверила рынок похоронных услуг

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Недобросовестные похоронные агенты заставляют граждан переплачивать за похороны близких Антон Белицкий / ТАСС

По информации пресс-службы надзорного ведомства, по итогам проверки в области похоронного дела возбуждено 23 уголовных дела, предостережения о недопустимости нарушения закона получили 64 должностных лица, к дисциплинарной ответственности привлекли более 2000 чиновников. В общей сложности в ходе проверки, проводившейся совместно с МВД в конце 2017 г., прокуроры выявили 35 000 нарушений закона. Самые распространенные – нарушение требований к содержанию мест захоронения и нарушения земельного законодательства при использовании земельных участков для захоронений (включая случаи самовольного захвата и нецелевого использования). Зафиксированы факты необоснованного отказа в выплате социального пособия на погребение либо создания дополнительных трудностей при его получении.

Проверка проводилась по поручению президента, который еще летом прошлого года дал правительству указание обеспечить гарантированный перечень бесплатных услуг по погребению, доступный по принципу одного окна, с использованием лицевого счета пенсионного страхования. Он поручил также провести инвентаризацию кладбищ и резервирование земель под них для исключения дефицита участков для захоронения, а также госрегистрацию права собственности на уже существующие кладбища. Тогда контрольное управление президента сделало выводы о многочисленных проблемах в похоронном деле: условия для предоставления гарантированных услуг не созданы, расширение и инвентаризация мест захоронения ведутся из рук вон плохо, зато процветает теневой бизнес.

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