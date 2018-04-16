Политика / Власть
Статья опубликована в № 4548 от 16.04.2018 под заголовком: Власть дорожает

Путин заработал почти 10 млн рублей на продаже земельного участка

Доход президента за прошлый год превысил 18 млн рублей
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Многие представители федеральной власти заработали в 2017 г. значительно больше, чем в 2016 г., следует из опубликованных в пятницу деклараций о доходах и имуществе руководящих сотрудников администрации президента, членов правительства, депутатов Госдумы и сенаторов.

Так, доход президента Владимира Путина увеличился с 8,9 млн руб. до 18,7 млн руб. за счет продажи земельного участка площадью 1500 кв. м, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Руководитель кремлевской администрации Антон Вайно заработал почти в 27 раз больше, чем годом ранее (255,8 млн руб. против 9,6 млн руб.), – как указано в его декларации, он тоже продал дом и землю. А вице-премьер Александр Хлопонин установил абсолютный рекорд для нынешнего состава правительства, задекларировав свыше 2,9 млрд руб. В декларации 2016 г. у вице-премьера были дом в 818,4 кв. м и земельный участок в 8223 кв. м в Италии, теперь же вся его задекларированная недвижимость, включая жилой дом площадью около 3000 кв. м, находится в России. Представитель Хлопонина подтвердила продажу им зарубежной недвижимости.

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